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Люди, которые носят очки, умнее – ученые

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Люди с очками есть более умнее
Люди с очками есть более умнее / Фото из открытых источников

Мысль о том, что люди с плохим зрением более способные, чем те, кто имеет замечательное зрение на самом деле не стереотип. Это доказывает исследование ученых.

Ученые из Единбургского университета нашли прямую связь между интеллектом и плохим зрением, проведя крупнейшее мировое генетическое исследование когнитивных функций, пишет Daily Mail.

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Люди в очках являются более умными

Они проанализировали генетические данные более 300 тысяч человек в возрасте от 16 до 102 лет из Австралии, Европы и Северной Америки.

Участники исследования должны были пройти разнообразные тесты на мышление, результаты которых позволили составить общую оценку когнитивных способностей. Люди, которые имели лучшие результаты в тестах, на 30% чаще имели плохое зрение, в отличие от тех, кто плохо сдал тесты.

Исследование также показало связь между высшей когнитивной способностью и генами, которые, как известно, отвечают за сердечно-сосудистое здоровье. Более того, команда ученых обнаружила 148 генов, связанных с такими навыками мышления, как память, скорость умственной обработки и ориентация в пространстве.

Теги: исследования Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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