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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Люди кричали и выводили детей из квартир": в Одессе загорелся шестнадцатиэтажный дом

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В Одессе загорелся шестнадцатиэтажный дом
В Одессе загорелся шестнадцатиэтажный дом / ГСЧС

25 июня в Одессе произошло возгорание электропроводки в кабель-каналах на одиннадцатом этаже 16-ти этажного жилого дома.

Об этом говорится на сайте ГСЧС в Одесской области.

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Огонь уничтожил электрические кабели в шахте электропитания и повредил шахту электрических коммуникаций по всей высоте дома с подземным паркингом на общей площади 50 квадратных метров.

Во время ликвидации пожара спасено 17 и эвакуированы 22 жителя дома по маршевым лестницам звеньями газодымозащитной службы. Погибших и пострадавших нет, всем пострадавшим оказана психологическая помощь,
– отметили спасатели ГСЧС.

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По словам жильцов квартиры на 11 этаже, около полуночи в них погас свет, и они вышли на площадку, чтобы проверить, есть ли электроснабжение там.

Сначала не было понятно, что происходит, свет горел. Когда стала продвигаться по площадке, заметила, что сработали противопожарные датчики. Повернув голову направо, увидела дым,  начали происходить какие-то взрывы. Мы стали кричать, просить о помощи и выводить детей из квартиры,
– рассказала жительница дома.

Вероятной причиной пожара работники ГСЧС считают аварийный режим работы электросети.

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Напомним, почти четыре сотни людей пришлось эвакуировать на Тернопольщине из-за пожара на спиртзаводе. Склады расположены в нескольких метрах от человеческих жилищ, и лишь чудом обошлось без жертв.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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