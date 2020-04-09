Люди могут потерять все, – Фурса назвал страшные последствия дефолта в Украине

Из-за коронавируса украинская экономика сейчас в очень критической ситуации. И если мы не получим поддержку от МВФ, то на украинцев ждут трудные времена.

Сейчас стоит вопрос политической воли, так как сейчас президент хочет и договориться с МВФ и получить деньги, и не поссориться с Игорем Коломойским. Об этом в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале рассказал экономист Сергей Фурса.

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"Украине удалось пройти кризис предыдущих лет с помощью поддержки МВФ, поэтому если ее сейчас не будет, то будет жесткий сценарий для украинцев – и с курсом гривны, и с потерей работ", – отметил он.

Дефолт – это очень больно для любого человека, если ты, конечно, не Игорь Коломойский, и не человек, который работает на него. То есть это возможность потерять все, что человек имеет и невозможность найти работу, это сломанные судьбы, потому что карьеры будут разрушены,

– добавил он.

Справка. МВФ готов перечислить деньги Украине только после того, как она выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон. Что касается последнего, то сторонники Коломойского в Раде всячески пытаются блокировать его принятия, и внесли более 16 тысяч поправок.



Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала

Что такое дефолт?Это неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и иные условия договора займа. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т.е. он каким-то образом является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.