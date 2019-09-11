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      Люди выпрыгивали из окон: жуткие фото трагедии 11 сентября в США

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      18 лет назад, 11 сентября 2001 года, произошел один из крупнейших терактов в мировой истории.

      19 членов террористической группировки "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года захватили в США четыре пассажирских лайнера и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Министерства обороны США в Вашингтоне.

      Читайте также: Трагедия 11 сентября в США: каким был самый страшный в истории мира теракт

      Самолеты врезались в два высоких нью-йоркских небоскреба с разницей в 17 минут. Второе столкновение уже снимали телекамеры, которые успели прибыли на место происшествия после первого.

      В результате терактов погибли 2977 человек, в том числе пассажиры и члены экипажа захваченных самолетов, находившиеся в разрушенных зданиях или вблизи них, а также более 400 сотрудников спасательных служб. Среди погибших было 372 иностранцы, из которых 12 – украинцы по происхождению. Спасатели 100 дней тушили все очаги пожаров.

      Люди, которые находились внутри зданий, пыталсь любыми способами спастись. Они даже выпрыгивали из окон.

      Читайте также: 5 сильнейших американских стихов о трагедии 11 сентября

      Авторы фото: Kelly Guenther, Sean Adair, Tom Horan, Jeff Christensen, Shannon Stapleton, David Surowiecki, Richard Drew, Finn Fons, Detective Greg Semendinger, Amy Sancetta, Angel Franco, Peter Morgan, Doug Kanter, Alexandre Fuchs, Jim Bourg.

      Теракт 11 сентября 2001 в США: смотрите видео​

       

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      Теги: Новости политики Новости США Жертвы Теракт Фотоновости Аль-Каида Теракты 11 сентября
      Источник: 24 Канал
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