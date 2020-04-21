Люди напуганы и не хотят прислушиваться к Лукашенко: журналист о ситуации с COVID-19 в Беларуси

Почти полторы тысячи больных коронавирусом зафиксировали в Беларуси только за 20 апреля. Показатели – на уровне Испании. Однако, в отличие от европейских стран, карантин в Беларуси никто не вводил. В стране насчитывается более 6 тысяч больных. Полсотни человек – умерли. Несмотря на это в школах возобновили обучение, а президент Александр Лукашенко призывает праздновать 9 мая.

Почему Александр Лукашенко не вводит карантин, как к этому относятся белорусы и какая ситуация в больницах страны – в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал корреспондент "Радио Свобода" в Беларуси Валерий Калиновский.

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Понимаю, что информацию белорусы берут в основном с медиа, которые подконтрольны президенту. Впрочем теперь, когда количество больных достигло почти 6 тысяч, нет недоверия к тому, что им рассказывают СМИ?

Опасений очень и очень много. Я думаю, что в Беларуси слушают не только Александра Лукашенко и смотрят государственные телеканалы, которые их действительно успокаивают. Люди знают от своих знакомых, читают интернет. Сейчас очень популярны независимые интернет-ресурсы, которые пишут много правды о происходящем.

Например, почти никто в Минске не ходит по ресторанам, все кинотеатры закрыты. Это, фактически, народный карантин. Люди напуганы и не хотят прислушиваться к Лукашенко, заботятся о своем здоровье.

Как прошла в Беларуси Пасха? Все ли верующие пошли в церковь по примеру Лукашенко?

Очень много людей приходили к церквям на Пасху, некоторые – делали шашлыки. Уже почти во всех регионах есть больные коронавирусом, и есть 50 смертей. Все это задело и Беларусь. А Лукашенко даже сейчас призывает провести субботник на следующей неделе по советским традициям, затем парад – все это не успокаивает.

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Видели ли вы на улицах Минска людей в масках?

В начале было мало людей в масках, сейчас их становится все больше и больше – примерно треть. Однако масок не хватает. В целом на улицах людей меньше, хотя не было такого распоряжения от властей. Как сказал Лукашенко, миллионы масок уже произведено, и их даже готовы экспортировать в другие страны.

Насколько массовое тестирование на коронавирус в Беларуси?

Думаю, невозможно, чтобы все желающие прошли тесты на COVID-19. Эта процедура еще не урегулирована, и это проблема. Тех, кто попадает в больницу, – тестируют. Оказалось, что российские тесты, которые поставляли в Беларусь – неэффективны и не выявляют в 100% случаев инфекцию. От них решили постепенно отказываться и использовать больше китайские.

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Какова ситуация в белорусских больницах? Обеспечены ли все заведения аппаратами искусственной вентиляции легких?

Аппараты ИВЛ есть, и министерство здравоохранения говорит, что для всех, кому нужно, их сейчас хватает. Конечно, в больницах не хватает масок, щитков, халатов – потому что белорусская система здравоохранения также не была готова.

В общем белорусская система – хорошая, и в чем-то лучше украинской, но медики также страдают. Есть уже примерно 10 смертей медработников.

Какова ситуация с COVID-19 в Беларуси• Выявлено более 6 тысяч больных COVID-19;

• 50 человек умерли, среди них примерно 10 – медики.

Даже Москва отказалась от парада. Почему Лукашенко не может отказаться?

Думаю, что большинство белорусов не планируют идти на парад, но солдат заставляют – они сейчас проводят репетиции. Хотя среди участников – солдат – также уже есть инфицированные коронавирусом.

Это все упрямство Лукашенко. Это его предвыборный год. Он опасается, какова будет экономика, поэтому и не вводит этот карантин. Ведь надо платить людям, а не из чего – экономика не в лучшем состоянии.

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День Победы для него – это такой главный праздник с советских времен. Он хочет удержать это праздник и не только, чтобы понравиться своему электорату, а возможно, чтобы еще и в России тоже к нему положительно относились. Мол, в России отказались от парада, а Лукашенко – нет. Это его личное упрямство. Но не исключаю, что к 9 мая ситуация может ухудшиться, и тогда он будет вынужден пойти на уступки.

Смотрите видео: интервью с Валерием Калиновским о ситуации с коронавирусом в Беларуси