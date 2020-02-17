Люди не понимают вашего поведения, – Разумков упрекнул нардепов за кофе и еду в сессионном зале

Украинцы пишут спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову письма, в которых возмущаются поведением нардепов. Народ не понимает, как парламентарии успевают в рабочее время сидеть в телефонах, смотреть сериалы и есть прямо в сессионном зале.

Замечания народным избранникам Дмитрий Разумков высказал во время заседания согласительного совета 17 февраля.

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Людям иногда непонятное поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. Это относится и к кофе, и к еде, и к тому, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то,

– объяснил председатель Верховной Рады.

Спикер также рассказал об одном таком обращении отдельно. Ему одна учительница сказала, что у нее, примерно, такой же рабочий день как и у нардепов. Однако, у нее нет возможности во время работы заниматься собственными делами. Женщина спросила, почему нардепы это могут себе позволить.

"Я понимаю, что мне трудно ответить на этот вопрос, он честный, он правильный, но ответить трудно. Давайте делать так, чтобы нам не было трудно отвечать на такие вопросы, чтобы у людей не было таких вопросов, чтобы они видели, что народные депутаты работают на пользу этого государства, чтобы они это и видели и чувствовали", – добавил Разумков.

Чем нардепы занимаются в Раде: