Люди не воспринимают нас как власть, – судья рассказала важные детали судебной реформы

Уже пятый год в Украине продолжается реформа судопроизводства. Однако все чаще можно услышать, что она все же провалилась. В подтверждение этого можно вспомнить скандальные решения, которые до сих пор принимает Окружной админсуд Киева.

Судья из Ривненщины Александра Жуковская имеет свой взгляд на этот вопрос. В программе "Он воно як" она отметила, что для того, чтобы оценить судебную реформу в Украине, надо понять, какова была ее конечная цель. Если цель была достигнута, то можно говорить, что она удалась.

Читайте также: Судьи без полномочий: почему они получают зарплату, но не имеют права судить

Ведущая программы Алиса Юрченко напомнила, что, когда прописывали новое законодательство, задачей было очистить судебную систему и вернуть доверие к судьям. Александра подчеркнула, что не судебную систему, а – власть.

Система – это немножко другое. В том то и проблема. Люди не воспринимают нас как власть. И судьям тоже объясняли, что цель реформы – очищение. Поэтому, если мы говорим об очищении, тогда судебная реформа прекрасно удалась. Было чуть больше 9 тысяч судей, а осталось примерно 5, с полномочиями – 4. Судейский корпус очистили наполовину,

– пояснила судья.



Судья с Ровенщины Александра Жуковская

Юрченко добавила, что еще одной задачей было – привести новых людей в систему, но мы видим, что таких мало.

Если задача была – привести новых. Тогда – нет, наполовину. Для себя реформу я понимала совсем иначе. Я считала, что целью реформы является улучшение функционирования. И если бы целью судебной реформы было действительно независимость власти, то тогда она вообще провалена,

– заявила Жуковская.

Подытоживая судья сказала, что речь идет не о какой-то призрачной независимости. По ее мнению, существуют два вида независимости: индивидуальная и институциональная. Под институциональной независимостью Жуковская понимает самостоятельность судебной власти.

Если бы я не зависела от желания многих других членов и органов управления, если бы я знала, что меня ждет завтра. Например, если я прошла оценивание, то я иду работать дальше. Тогда я была бы независимой и знала, что они не могут на меня повлиять,

– сказала судья.

Она подчеркнула, что в институциональном плане ее могут не допустить к осуществлению своих полномочий, а следовательно таким способом повлиять на нее.