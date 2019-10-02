02:24
2 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Что российский спецназ забыл в Осло? РФ строит реплику ракеты Илона Маска
      Вєсті Кремля
      21:29, 1 октября
      Вести.UA: Винник снова попал в громкий скандал. Разумков устал и уходит
      Вєсті.UA
      20:53, 1 октября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Люди не воспринимают нас как власть, – судья рассказала важные детали судебной реформы

      15 Читати новину українською
      Судья из Ривненщины Александра Жуковская
      Судья из Ривненщины Александра Жуковская / 24 канал

      Уже пятый год в Украине продолжается реформа судопроизводства. Однако все чаще можно услышать, что она все же провалилась. В подтверждение этого можно вспомнить скандальные решения, которые до сих пор принимает Окружной админсуд Киева.

      Судья из Ривненщины Александра Жуковская имеет свой взгляд на этот вопрос. В программе "Он воно як" она отметила, что для того, чтобы оценить судебную реформу в Украине, надо понять, какова была ее конечная цель. Если цель была достигнута, то можно говорить, что она удалась.

      Читайте также: Судьи без полномочий: почему они получают зарплату, но не имеют права судить

      Ведущая программы Алиса Юрченко напомнила, что, когда прописывали новое законодательство, задачей было очистить судебную систему и вернуть доверие к судьям. Александра подчеркнула, что не судебную систему, а – власть.

      Система – это немножко другое. В том то и проблема. Люди не воспринимают нас как власть. И судьям тоже объясняли, что цель реформы – очищение. Поэтому, если мы говорим об очищении, тогда судебная реформа прекрасно удалась. Было чуть больше 9 тысяч судей, а осталось примерно 5, с полномочиями – 4. Судейский корпус очистили наполовину,
      – пояснила судья.


      Судья с Ровенщины Александра Жуковская

      Юрченко добавила, что еще одной задачей было – привести новых людей в систему, но мы видим, что таких мало.

      Если задача была – привести новых. Тогда – нет, наполовину. Для себя реформу я понимала совсем иначе. Я считала, что целью реформы является улучшение функционирования. И если бы целью судебной реформы было действительно независимость власти, то тогда она вообще провалена,
      – заявила Жуковская.

      Подытоживая судья сказала, что речь идет не о какой-то призрачной независимости. По ее мнению, существуют два вида независимости: индивидуальная и институциональная. Под институциональной независимостью Жуковская понимает самостоятельность судебной власти.

      Если бы я не зависела от желания многих других членов и органов управления, если бы я знала, что меня ждет завтра. Например, если я прошла оценивание, то я иду работать дальше. Тогда я была бы независимой и знала, что они не могут на меня повлиять,
      – сказала судья.

      Она подчеркнула, что в институциональном плане ее могут не допустить к осуществлению своих полномочий, а следовательно таким способом повлиять на нее.

      blog_ava
      Наличный курс валюты 1 октября: евро и доллар резко подскочили
      1 октября
      1567
      Теги: Новости Украины Законодательство Судьи Реформы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 1 октября:подписание формулы Штайнмайера, новый закон об особом статусе Донбасса
      1 октября , 22:32 Главные новости 1 октября:подписание формулы Штайнмайера, новый закон об особом статусе Донбасса
      759
      Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      1 октября , 22:00 Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1552
      "Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" благодаря голу в добавленное арбитром время: видео
      1 октября , 21:51 "Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" благодаря голу в добавленное арбитром время: видео
      1640
      Медведчук на фоне Стуса – мизерная фигура, – Кипиани
      1 октября , 21:02 Медведчук на фоне Стуса – мизерная фигура, – Кипиани
      Олег Бабій 151
      "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      1 октября , 20:17 "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      Тетяна Мартинюк 290
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук