Люди не воспринимают нас как власть, – судья рассказала важные детали судебной реформы
Уже пятый год в Украине продолжается реформа судопроизводства. Однако все чаще можно услышать, что она все же провалилась. В подтверждение этого можно вспомнить скандальные решения, которые до сих пор принимает Окружной админсуд Киева.
Судья из Ривненщины Александра Жуковская имеет свой взгляд на этот вопрос. В программе "Он воно як" она отметила, что для того, чтобы оценить судебную реформу в Украине, надо понять, какова была ее конечная цель. Если цель была достигнута, то можно говорить, что она удалась.
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Ведущая программы Алиса Юрченко напомнила, что, когда прописывали новое законодательство, задачей было очистить судебную систему и вернуть доверие к судьям. Александра подчеркнула, что не судебную систему, а – власть.
Система – это немножко другое. В том то и проблема. Люди не воспринимают нас как власть. И судьям тоже объясняли, что цель реформы – очищение. Поэтому, если мы говорим об очищении, тогда судебная реформа прекрасно удалась. Было чуть больше 9 тысяч судей, а осталось примерно 5, с полномочиями – 4. Судейский корпус очистили наполовину,
– пояснила судья.
Судья с Ровенщины Александра Жуковская
Юрченко добавила, что еще одной задачей было – привести новых людей в систему, но мы видим, что таких мало.
Если задача была – привести новых. Тогда – нет, наполовину. Для себя реформу я понимала совсем иначе. Я считала, что целью реформы является улучшение функционирования. И если бы целью судебной реформы было действительно независимость власти, то тогда она вообще провалена,
– заявила Жуковская.
Подытоживая судья сказала, что речь идет не о какой-то призрачной независимости. По ее мнению, существуют два вида независимости: индивидуальная и институциональная. Под институциональной независимостью Жуковская понимает самостоятельность судебной власти.
Если бы я не зависела от желания многих других членов и органов управления, если бы я знала, что меня ждет завтра. Например, если я прошла оценивание, то я иду работать дальше. Тогда я была бы независимой и знала, что они не могут на меня повлиять,
– сказала судья.
Она подчеркнула, что в институциональном плане ее могут не допустить к осуществлению своих полномочий, а следовательно таким способом повлиять на нее.
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