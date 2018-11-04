Люди перекрыли дороги: в Тернополе стоимость проезда в транспорте выросла вдвое

В Тернополе состоялись массовые протесты, потому что горожане возмущены резким повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Митинг собрал более трех тысяч человек.

С 1 ноября в Тернополе стоимость проезда в общественном транспорте возросла почти вдвое.

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В маршрутном такси – 9 гривен, а в троллейбусе – 8. Чтобы привлечь внимание к проблеме люди решили перекрыть центральную улицу города.

Это вообще смешное и парадоксальное решение, когда на ровном месте без реальных оснований практически на 100 процентов подняли цены на проезд,

– сказал тернополянин Михаил Черненький.

В Тернополе сейчас самые высокие цены на проезд в общественном транспорте в регионе. В Луцке, Ровно, Черновцах стоимость проезда в троллейбусе – 3 гривны. Подозревают, что городская власть таким образом хочет с кошельков тернополян оплатить льготные перевозки.

Активисты будут добиваться, чтобы им предоставили расчеты по перевозкам, чтобы самим выяснить настолько убыточный общественный транспорт. А пока предлагают мэру отменить решение комитета.

Чиновники же уверяют тернополяне могут платить меньше. Для людей сместной пропиской придумали так называемую "Файную карту". Таким образом власти поделили пассажиров на своих и чужих.

Для них уже билет стоит в электротранспорте – 5 гривен, а в автобусе – 6,

– заявил начальник управления транспорта Тернопольского горсовета Игорь Мединский.

Подорожание тарифа объясняют ростом стоимости топлива и будущим повышением минимальной зарплаты. Между тем как одни горожане протестуют, другие решили буквально бойкотировать маршрутки и троллейбусы. По городу ширится флешмоб "пешком на работу".

На решение тернопольской власти уже несколько организаций подали в суд. Также обещают еженедельно проводить транспортный митинг под стенами мэрии.