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      Люди перекрыли дороги: в Тернополе стоимость проезда в транспорте выросла вдвое

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      В Тернополе состоялись массовые протесты, потому что горожане возмущены резким повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Митинг собрал более трех тысяч человек.

      С 1 ноября в Тернополе стоимость проезда в общественном транспорте возросла почти вдвое.

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      В маршрутном такси – 9 гривен, а в троллейбусе – 8. Чтобы привлечь внимание к проблеме люди решили перекрыть центральную улицу города.

      Это вообще смешное и парадоксальное решение, когда на ровном месте без реальных оснований практически на 100 процентов подняли цены на проезд,
      – сказал тернополянин Михаил Черненький.

      В Тернополе сейчас самые высокие цены на проезд в общественном транспорте в регионе. В Луцке, Ровно, Черновцах стоимость проезда в троллейбусе – 3 гривны. Подозревают, что городская власть таким образом хочет с кошельков тернополян оплатить льготные перевозки.

      Активисты будут добиваться, чтобы им предоставили расчеты по перевозкам, чтобы самим выяснить настолько убыточный общественный транспорт. А пока предлагают мэру отменить решение комитета.

      Чиновники же уверяют тернополяне могут платить меньше. Для людей сместной пропиской придумали так называемую "Файную карту". Таким образом власти поделили пассажиров на своих и чужих.

      Для них уже билет стоит в электротранспорте – 5 гривен, а в автобусе – 6,
      – заявил начальник управления транспорта Тернопольского горсовета Игорь Мединский.

      Подорожание тарифа объясняют ростом стоимости топлива и будущим повышением минимальной зарплаты. Между тем как одни горожане протестуют, другие решили буквально бойкотировать маршрутки и троллейбусы. По городу ширится флешмоб "пешком на работу".

      На решение тернопольской власти уже несколько организаций подали в суд. Также обещают еженедельно проводить транспортный митинг под стенами мэрии.

      Теги: Новости Украины Транспорт Тернополь
      Источник: 24 канал
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