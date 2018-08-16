Люди покупают одежду ради фото в соцсети, а потом возвращают обратно: результаты исследования

Стало известно, что в настоящее время все чаще люди покупают одежду только ради фото в новом образе для социальных сетей, особенно Instagram. Опубликовав желаемую фотографию, покупатель спешит в магазин и возвращает одежду.

Об этой стратегии пишет компания Barclaycard.

Читайте также: Нарушение психики или Snapchat-дисморфия: молодежь делает пластику, чтобы выглядеть, как с фильтром

В результате проведенного исследования выяснилось, что примерно один из 10 покупателей в Великобритании (то есть 9%) покупает одежду для того, чтобы только сфотографировать "аутфит дня" для социальных сетей.

Допис, поширений користувачем @milano_streetstyle 11 Сер 2018 р. о 9:01 PDT

После чего одежда тут же возвращают обратно в магазин.

Допис, поширений Fashionaddict (@fashiongoalsz) 8 Сер 2018 р. о 5:53 PDT

Barclaycard, опросив 2000 человек, узнали, что чаще всего это делают люди 35-44 лет. Что интересно, преимущественно – это мужчины (в частности, подростки, которые составляют большую часть аудитории соцсетей).

Допис, поширений MEN'S FASHION & STYLE (@mensfashions) 14 Сер 2018 р. о 8:00 PDT

Исследование доказало, что сейчас популярна политика некоторых онлайн-магазинов "примерь, а потом заплати" именно среди тех, кто хочет сделать красивые фото для социальных сетей, а затем отправить одежду обратно.