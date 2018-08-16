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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Люди покупают одежду ради фото в соцсети, а потом возвращают обратно: результаты исследования

37 Читати новину українською
Mariagrazia Ceraso
Mariagrazia Ceraso / Instagram

Стало известно, что в настоящее время все чаще люди покупают одежду только ради фото в новом образе для социальных сетей, особенно Instagram. Опубликовав желаемую фотографию, покупатель спешит в магазин и возвращает одежду.

Об этой стратегии пишет компания Barclaycard.

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В результате проведенного исследования выяснилось, что примерно один из 10 покупателей в Великобритании (то есть 9%) покупает одежду для того, чтобы только сфотографировать "аутфит дня" для социальных сетей.

После чего одежда тут же возвращают обратно в магазин.

Barclaycard, опросив 2000 человек, узнали, что чаще всего это делают люди 35-44 лет. Что интересно, преимущественно – это мужчины (в частности, подростки, которые составляют большую часть аудитории соцсетей).

Исследование доказало, что сейчас популярна политика некоторых онлайн-магазинов "примерь, а потом заплати" именно среди тех, кто хочет сделать красивые фото для социальных сетей, а затем отправить одежду обратно.

 

Теги: Стиль и мода Курьезные новости Instagram LifeStyle
Источник: 24 Канал
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