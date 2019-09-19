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      После войны люди остаются наедине с проблемами, – ветеран АТО об инциденте на мосту в Киеве

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      Государственных реабилитационных программ для ветеранов в Украине пока не существует. Поэтому те, кто возвращаются с войны, часто остаются наедине со своими проблемами. Недавний инцидент с бывшим военным, который угрожал взорвать мост в Киеве из-за личных неурядиц, в очередной раз это подтвердил.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал ветеран АТО и основатель Pizza Veterano Леонид Остальцев.

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      Напомним, что 18 сентября в Киеве мужчина на мосту "Метро" своим авто частично заблокировал движение и угрожал все взорвать. Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался бывший военнослужащий, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.

      Во время допроса мужчина пояснил, что целью его поступка было то, чтобы в жизни "закончилась черная полоса, которая продолжается сейчас". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что хочет взять военного на поруки. Кроме этого, Белько помогут пройти курс реабилитации от наркотиков.

      Отметим, что в июне 2019 года Белько добровольно сдал полиции 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов. Поэтому поскольку ранее у него изымалась взрывчатка, правоохранители на этапе операции были уверены, что его угрозы реальны и исходя из этого планировали все свои действия.

      Остальцев отметил, что поддерживает Алексея и с пониманием относится к ситуации. А также рад, что никто не пострадал, а в МВД адекватно отреагировали на инцидент.

      Я понимаю Лешу. Понимаю, что я тоже мог бы быть на том мосту. Просто мне в жизни больше повезло. Есть дело моей жизни, есть много знакомых психологов,
      – объяснил ветеран.

      И добавил: эта ситуация в очередной раз показала ему, что нужно больше обращать внимания на себя, а не ждать помощи государства. А также пытаться решать повседневные проблемные ситуации с помощью коммуникации с собратьями.

      Мінування мосту в Києві
      Задержание Белько на мосту в Киеве

      Хотя, по словам Остальцева, государственных реабилитационных программ для ветеранов в Украине пока нет, но волонтерское направление в этом вопросе очень мощное. Поэтому есть куда обращаться и чем помочь.

      Люди, которые имеют боевой опыт, не являются за бортом жизни. Они просто имеют другой опыт, который можно и нужно использовать. Но для этого надо перестроить себя. Это очень тяжело,
      – пояснил он.

      Он считает, что должны быть государственные программы и стандарты, по которым надо возвращать бойца с линии фронта и адаптировать его к мирной жизни. Чтобы он мог использовать приобретенные на войне навыки конструктивно.

      "Пока же этого нет, люди, которые возвращаются с войны остаются, к сожалению, наедине со своими проблемами. Потому что человека, который был на войне, может понять только человек, который был на войне. Все очень просто", – подытожил Остальцев.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе АТО Новости Киева Минировании моста в Киеве
      Источник: 24 канал
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