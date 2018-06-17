Люди потеряли все, – Анджелина Джоли посетила бывшую столицу "Исламского государства"

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли побывала в иракском городе Мосул и встретилась с жителями города, которые вернулись в свои дома после того, как в прошлом году правительственным войскам удалось отбить Мосул у террористов.

Джоли прошла пешком по розбомбленным улицам Мосула. Эта часть была практически полностью разрушена во время боев иракской армии и войск коалиции под командованием США против боевиков террористической группировки. Кроме того, киноактриса побывала на руинах мечети ан-Нури, откуда “Исламское государство” в 2014 году провозгласило “халифат”. Об этом сообщают западные СМИ.

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Это наиболее ужасное разрушение, которое я видела за годы работы в УВКБ (Управление верховного комиссара по делам беженцев). Люди потеряли здесь все, – подчеркнула Джоли.

УВКБ помогает горожанам восстанавливать разрушенные дома, оказывает гуманитарную и юридическую помощь. Напомним, это уже пятая поездка Джоли в Ирак за 17 лет ее сотрудничества с УВКБ.

Анджелина Джоли посетила город в Ираке: видео