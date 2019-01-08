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      Люди придумывают себе аллергию, которой у них нет: исследование

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      Аллергия на еду
      Аллергия на еду / lalpathlabs.com

      Количество людей, которые думают, что у них аллергия на определенный вид пищи, почти вдвое превышает количество людей, у которых действительно есть такая аллергия.

      Об этом говорится в исследовании Nortwestern University в США.

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      Ученые спрашивали участников исследования о наличии аллергии, и если ответ был утвердительным, проверяли их симптомы – например, вызывает ли определенный продукт удушье, рвоту, сыпь на теле и прочее.

      Но в основном участники вспоминали о диарее, вздутии живота или боли в желудке, тогда их исключали из списка аллергиков – так как эти симптомы свидетельствуют не об аллергии, а о других проблемах организма, например, непереносимости лактозы. У 11% опрошенных действительно оказалась аллергия, в то время как 19% только думали, что она у них есть.

      via GIPHY

      Кроме этого, согласно исследованию, чаще всего аллергия проявляется на моллюсков.

      Ученые утверждают, что у 12 миллионов болезненная реакция на еду возникла уже в зрелом возрасте, потому что в детстве организм воспринимал продукты-раздражители нормально. Поэтому у многих эта аллергия является не врожденной, а приобретенной.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Аллергия исследования
      Источник: 24 Канал
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