Люди придумывают себе аллергию, которой у них нет: исследование
Количество людей, которые думают, что у них аллергия на определенный вид пищи, почти вдвое превышает количество людей, у которых действительно есть такая аллергия.
Об этом говорится в исследовании Nortwestern University в США.
Читайте также: Аллергия на холод: что это такое и как с ней бороться
Ученые спрашивали участников исследования о наличии аллергии, и если ответ был утвердительным, проверяли их симптомы – например, вызывает ли определенный продукт удушье, рвоту, сыпь на теле и прочее.
Но в основном участники вспоминали о диарее, вздутии живота или боли в желудке, тогда их исключали из списка аллергиков – так как эти симптомы свидетельствуют не об аллергии, а о других проблемах организма, например, непереносимости лактозы. У 11% опрошенных действительно оказалась аллергия, в то время как 19% только думали, что она у них есть.
Кроме этого, согласно исследованию, чаще всего аллергия проявляется на моллюсков.
Ученые утверждают, что у 12 миллионов болезненная реакция на еду возникла уже в зрелом возрасте, потому что в детстве организм воспринимал продукты-раздражители нормально. Поэтому у многих эта аллергия является не врожденной, а приобретенной.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.