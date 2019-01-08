Люди придумывают себе аллергию, которой у них нет: исследование

Об этом говорится в исследовании Nortwestern University в США.

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Ученые спрашивали участников исследования о наличии аллергии, и если ответ был утвердительным, проверяли их симптомы – например, вызывает ли определенный продукт удушье, рвоту, сыпь на теле и прочее.

Но в основном участники вспоминали о диарее, вздутии живота или боли в желудке, тогда их исключали из списка аллергиков – так как эти симптомы свидетельствуют не об аллергии, а о других проблемах организма, например, непереносимости лактозы. У 11% опрошенных действительно оказалась аллергия, в то время как 19% только думали, что она у них есть.