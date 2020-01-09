Люди приносят цветы под посольство Ирана в Киеве: фото

Под посольство Ирана в Киеве приносят цветы, чтобы почтить погибших в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Тегеране. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев.

Об этом сообщают журналисты "24 канала" с места событий.

Смотрите также: Из-за авиакатастрофы в Иране Зеленский записал обращение к украинцам и мировым лидерам: видео

Цветы к посольству приносили как местные иранцы, так и украинцы.

К слову, часть цветов и листовки возле здания посольства остались еще после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

В то же время, на заборе дипмиссии до сих пор висит черный флаг, который повесили после смерти Сулеймани и до сих пор не снимали.

Люди чтят память погибших в авиакатастрофе в Иране / фото Андрея Костюка

Авиакатастрофа МАУ в Иране: главное

Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана утром 8 января через 8 минут после взлета. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Список украинцев, погибших в авиакатастрофе

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор)

Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)

Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна

Матьков Игорь Валерьевич

Игорь Валерьевич Микитюк Мария Михайловна

Лыхно Денис Михайлович

Овчарук Валерия Евгеньевна

Сологуб Юлия Николаевна

Пассажиры:

Ольга Кобюк;

Елена Малахова.



Имена погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев / Инфографика 24 канала