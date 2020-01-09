Люди приносят цветы под посольство Ирана в Киеве: фото
Под посольство Ирана в Киеве приносят цветы, чтобы почтить погибших в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Тегеране. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев.
Об этом сообщают журналисты "24 канала" с места событий.
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Цветы к посольству приносили как местные иранцы, так и украинцы.
К слову, часть цветов и листовки возле здания посольства остались еще после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
В то же время, на заборе дипмиссии до сих пор висит черный флаг, который повесили после смерти Сулеймани и до сих пор не снимали.
Люди чтят память погибших в авиакатастрофе в Иране / фото Андрея Костюка
Авиакатастрофа МАУ в Иране: главное
Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана утром 8 января через 8 минут после взлета. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа).
Список украинцев, погибших в авиакатастрофе
Пилоты:
- Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор)
- Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)
- Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)
Бортпроводники:
- Статник Екатерина Олеговна
- Матьков Игорь Валерьевич
- Микитюк Мария Михайловна
- Лыхно Денис Михайлович
- Овчарук Валерия Евгеньевна
- Сологуб Юлия Николаевна
Пассажиры:
- Ольга Кобюк;
- Елена Малахова.
Имена погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев / Инфографика 24 канала