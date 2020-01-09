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      Люди приносят цветы под посольство Ирана в Киеве: фото

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      Люди чтят память погибших в авиакатастрофе в Тегеране / фото Андрея Костюка

      Под посольство Ирана в Киеве приносят цветы, чтобы почтить погибших в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Тегеране. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев.

      Об этом сообщают журналисты "24 канала" с места событий.

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      Цветы к посольству приносили как местные иранцы, так и украинцы.

      К слову, часть цветов и листовки возле здания посольства остались еще после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

      В то же время, на заборе дипмиссии до сих пор висит черный флаг, который повесили после смерти Сулеймани и до сих пор не снимали.

      Люди чтят память погибших в авиакатастрофе в Иране / фото Андрея Костюка

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: главное

      Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана утром 8 января через 8 минут после взлета. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

      На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа).

      Список украинцев, погибших в авиакатастрофе

      Пилоты:

      • Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор)
      • Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)
      • Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)

      Бортпроводники:

      • Статник Екатерина Олеговна
      • Матьков Игорь Валерьевич
      • Микитюк Мария Михайловна
      • Лыхно Денис Михайлович
      • Овчарук Валерия Евгеньевна
      • Сологуб Юлия Николаевна

      Пассажиры:

      • Ольга Кобюк;
      • Елена Малахова.


      Имена погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Катастрофа Новости Киева Жертвы Убийство Сулеймани
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