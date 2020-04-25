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      Предприниматели с драками прорвались на рынок в Каменске, который закрыли на карантин: видео

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      Центральный рынок в Каменске
      Центральный рынок в Каменске / Medium

      В Каменске возмущенные люди решили собраться вокруг рынка "Центральный", который неожиданно закрыли на карантин. Кое-кого пришлось выгонять с территории рынка силой. И все же торговцы сумели прорваться на рынок, чтобы начать торговлю.

      Закрыть рынок решили в субботу, 25 апреля. Хотя карантинные ограничения в Украине, введенные из-за пандемии коронавируса, предусматривают закрытие всех рынков. Во время закрытия рынка не все его посетители согласились с таким решением, заблокировав его. Видео с рынка опубликовали в facebook-группе "Типичный Днепродержинск".

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      Видео блокировки рынка в Каменске работниками и покупателями

      При этом работники рынка жаловались, что они заплатили все сборы за работу на рынке, а через часа местная власть решила его закрыть, не предупредив их.

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      Поэтому между покупателями и охранниками чуть ли не дошло до драк.

      Смотрите видео стычки охранников с посетителями рынка

      Но впоследствии оказалось, что предприниматели с рынка все же прорвались на свои рабочие места. Местная предпринимательница Галина Залога опубликовала видео с рынка, на котором идет торговля.

      Она показала условия, в которых работают на рынке.

      Отмечается, что кроме предпринимателей с рынка "Центральный" прорвались и продавцы на рынок "Димитровский" в Каменске.

      Закрытие рынков в Украине из-за карантина

      С 14 апреля в Украине запрещена торговля на продовольственных рынках из-за карантина. Соответствующее постановление принял главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он отменил свое предыдущее постановление, которое давало разрешение рынкам работать во время карантина.

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Кропивницкого
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