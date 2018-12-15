Люди разных конфессий и со слезами на глазах: как ждали объявления главы Поместной Церкви

В Украине выбрали предстоятеля Единой поместной православной церкви. 4 часа длился Объединительный собор в Софии Киевской.

На нем избрали митрополита Епифания главой единой украинской православной церкви.

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Теперь он вместе с Президентом поедет в Константинополь за Томосом, это произойдет в начале января, ожидают праздников Вечер.

С самого утра люди со всей страны съезжались на Софийскую площадь в ожидании исторического события. Ведь в 10 утра начался Объединительный собор, где должен был быть избран председатель будущей единой украинской церкви и утвержден ее устав.

Очень важное событие для нашей матери Украины. Мы за столько лет наконец добились независимой украинской православной церкви,

– сказал верующий.

Съехались люди не только из разных городов, но и разных конфессий.

Я вообще посещаю греко-католическую церковь, но рад быть здесь и поддерживаю автокефальную православную церковь,

– заявил греко-католик из Ивано-Франковска.

Как ни странно, были и такие, кого свозили автобусами добровольно-принудительно. Но в 10 часов, как и планировали, ничего так и не началось. Хотя священнослужители и экзархи были готовы – ждали президента. Возвышенный дух на площади верующие поддерживали гимном.

На сцене выступили и известные сторонники Собора, в том числе и политзаключенный и философ Игорь Козловский. Гарант конституции прибыл только около полудня.

Его Всесвятейшеством было заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав в отношении православной церкви в Украине. Подчеркиваю, Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской Церкви,

– заявил Порошенко

Собор в Софии проходил за закрытыми дверями. Выбирать главу Украинской Православной Церкви приехали 10 епископов от Московского патриархата, 42 – с Киевского и 12 – от автокефальной церкви, всего 64. С каждым – по одному священнику и мирянину. После первого тура выбрали трех основных кандидатов. А через некоторое время снова торжественно зазвонили колокола Софии.

В сопровождении первых лиц государства к людям выходит и новоизбранный глава единой Украинской Православной церкви – молодой представитель Киевского патриархата митрополит Епифаний. Люди приветствовали его со слезами на глазах.

Я бы хотел позвать всех наших собратьев, архиереев и всех верных в новосозданную Украинскую православную церковь. Наши двери открыты для всех,

– отметил глава Украинской православной церкви Епифаний.

Верующих же призывают не бояться перемен.

Все как молились одному Богу, так и будут молиться, как все носили один православный крест, так и будут носить. Только теперь, если вы будете крестить ребенка, не надо будет спрашивать из разных ли церквей кумовья. Они все с украинской поместной церкви. Вам никто не запретит и не скажет, если ваш ребенок крещен не в канонической церкви, что он будет гореть в аду,

– прокомментировал член инициативной группы по подготовке Томоса Мирослав Гай.

Затянется ли Собор – неизвестно. Ведь священнослужители еще будут утверждать устав. По опыту других стран, процесс затягивался иногда и на месяцы.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ