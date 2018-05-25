Люди с правильными амбициями должны стать основой ГБР, — Труба

В пятницу, 25 мая, в Киеве началось тестирование кандидатов на должности следователей в Государственное бюро расследований, а уже в сентябре 2018 года новый правоохранительный орган начнет свою работу.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

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"Я понимаю, какая сейчас на мне ответственность по формированию нового правоохранительного органа и восстановления доверия общества к целой правоохранительной системе", – подчеркнул Труба.

Директор ГБР рассказал, что в Украине было создано много правоохранительных органов, однако результатов их деятельности нет. Поэтому он постарается не допускать этих пробелов в работе во время формирования ГБР.

Государственное бюро расследований не является коллегиальным органом. Это орган где есть единоначальство, однако в законе указан четкий перечень полномочий, которые принимаются по согласованию, но не общим голосованием,

– отметил Роман Труба.

Труба также добавил, что они пошли на революционный шаг и большую часть работников будут набирать без опыта работы, чтобы молодых работников, с привлечением иностранных и отечественных специалистов, научить правильным методикам расследования уголовных производств. Люди с правильными амбициями должны стать основой коллектива ГБР.