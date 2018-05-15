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Люди со всего мира собрали 100 тыс долларов для воплощения волшебного украинского проекта: фото

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Дерев'яна мапа
Дерев'яна мапа / kickstarter.com

Украинский проект про модульную настенную деревянную карту собрал на краудфандинговій платформе Kickstarter свыше 100 тысяч долларов, когда собирался собрать 15 тысяч.

Об этом сообщает Ain.ua.

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Компания Enjoy The Wood предложила на Kickstarter создание карты двух типов (с делением на штаты США, Канады, Австралии и их столицы, или без них), шести цветов и трех размеров. Толщина каждой "плитки" – 6 миллиметров. Также добавляются иконки кораблей, самолетиков, компас.

Мапу можна використовувати як декор
Карту можно использовать как декор

Є декілька варіацій таких мап, які різняться кольорами та розмірами
Есть несколько вариаций таких карт, которые различаются цветами и размерами

Компанія з виробництва дерев'яних аксесуарів працює з 2014 року

Компания работает с 2014 года

По информации компании, установление такого декора длится примерно от 40 до 60 минут. Также к карте можно купить "кнопки-самолеты", которые можно крепить на карте с помощью специальных отверстий, и отмечать те места, в которых уже побывал.

До мапи додаються аксесуари: літаки, кораблі та компас
К карте прилагаются аксессуары: самолеты, корабли и компас

Завдяки кнопкам-літачкам можна відмічати місця, де побував
Благодаря кнопкам-самолетикам можно отмечать места, где побывал

Або ж будувати плани на майбутні подорожі

Или же строить планы на будущие путешествия

Карта будет стоить от $109 до $299 в зависимости от размера и комплектации. Изделие сделано из самый качественной фанеры, экологичной и натуральной. Такие карты можно будет приобрести уже с августа 2018 года.

Один з типів мапи, де присутній поділ на штати
Один из типов карты, где присутствует разделение на штаты

Різні кольори мап
Разные цвета карт

Компания Enjoy The Wood была основана в 2014 году мужем и женой, Игорем и Мариной Фостенками, а также их родителями. В марте 2018 года бренд выработки деревянных аксессуаров получил патент на карту, впоследствии начал продвижение на Kickstarter.

Что такое краудфанинг? Это добровольный сбор средств, и не только материальных, на проведение мероприятий или создание объектов и ценностей социальной, общественной, политической, культурной, научной направленности. Краудфандинг проводится чаще всего через интернет, и для него характерны четкая постановка цели, объявление необходимой суммы, составление сметы или калькуляция затрат, и обязательно открытое информирование участников сбора.

Теги: Новости Украины Бизнес Декор и дом
Источник: 24 Канал
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