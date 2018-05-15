Люди со всего мира собрали 100 тыс долларов для воплощения волшебного украинского проекта: фото

Украинский проект про модульную настенную деревянную карту собрал на краудфандинговій платформе Kickstarter свыше 100 тысяч долларов, когда собирался собрать 15 тысяч.

Об этом сообщает Ain.ua.

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Компания Enjoy The Wood предложила на Kickstarter создание карты двух типов (с делением на штаты США, Канады, Австралии и их столицы, или без них), шести цветов и трех размеров. Толщина каждой "плитки" – 6 миллиметров. Также добавляются иконки кораблей, самолетиков, компас.



Карту можно использовать как декор



Есть несколько вариаций таких карт, которые различаются цветами и размерами

Компания работает с 2014 года

По информации компании, установление такого декора длится примерно от 40 до 60 минут. Также к карте можно купить "кнопки-самолеты", которые можно крепить на карте с помощью специальных отверстий, и отмечать те места, в которых уже побывал.



К карте прилагаются аксессуары: самолеты, корабли и компас



Благодаря кнопкам-самолетикам можно отмечать места, где побывал

Или же строить планы на будущие путешествия

Карта будет стоить от $109 до $299 в зависимости от размера и комплектации. Изделие сделано из самый качественной фанеры, экологичной и натуральной. Такие карты можно будет приобрести уже с августа 2018 года.



Один из типов карты, где присутствует разделение на штаты



Разные цвета карт

Компания Enjoy The Wood была основана в 2014 году мужем и женой, Игорем и Мариной Фостенками, а также их родителями. В марте 2018 года бренд выработки деревянных аксессуаров получил патент на карту, впоследствии начал продвижение на Kickstarter.

Что такое краудфанинг? Это добровольный сбор средств, и не только материальных, на проведение мероприятий или создание объектов и ценностей социальной, общественной, политической, культурной, научной направленности. Краудфандинг проводится чаще всего через интернет, и для него характерны четкая постановка цели, объявление необходимой суммы, составление сметы или калькуляция затрат, и обязательно открытое информирование участников сбора.