Люди сотни лет не доверяют власти: будет ли в Украине новое поколение политических элит

Так уж сложилось, что государственная власть для украинцев всегда была врагом. Возможно, потому что последние 250 лет, за исключением коротких эпизодов истории, слова "государственная" и "оккупационная" администрация для нас были синонимами. Те времена уже прошли, но мы до сих пор относимся ко всему с недоверием. Создастся ли в Украине новое поколение украинских политических элит – читайте дальше.

30 років ми будуємо власну державу, обираємо владу, яка створює для нас закони, але ми і досі не довіряємо.

Читайте также Економічна та політична кризи: які наслідки матиме розкол у Раді

Можливо, це не ми бойкотуємо правила, а влада приймає нікчемні закони?

Затримання спортсмена у Києві

Днями відбулася чудова у своїй абсурдності подія. приблизно 10 поліцейських ловили хлопця, який дуже хотів потрапити на спортмайданчик у столичному гідропарку. Усі пам'ятають ці кадри, як горе-спортсмена виловлювали з річки.

Спортсмен хотів переплисти Дніпро, аби потрапити у гідропарк: відео

Я навіть не хочу розбиратися, чи то він такий завзятий спортсмен, чи то він банальний провокатор. Цікаво у цій ситуації те, що столична поліція кинула у парки і спортмайданчики такі величезні ресурси. Так ніби в Києві більше не залишилось злочинності і ловити немає кого.

Немає більше ні наркоторгівлі, ні квартирних крадіжок, автомобілі теж більше не крадуть, а шахраїв не залишилось. Ніби усе це в минулому.

Поліція завжди скаржилась на нестачу кадрів, саме це їм завжди не давало ловити злочинців. Ну але тепер серйозних кримінальних злочинів немає більше. Тож весь особовий склад кинули на боротьбу з адмінпорушеннями.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько":

► З іншого боку, розповсюдження інфекційної хвороби – це зараз основна проблема у цілому світі. Через карантинні заходи зупинилась ледь не третина світової економіки. Це справді серйозно. І поліцейські зобов'язані продемонструвати, що винятків не буде. Постанови кабміну виконувати доведеться.



Поліцейські затримали спортсмена, який хотів переплисти Дніпро / Фото: ЕРА

Однак якщо я у парку ні з ким не контактую, йду в масці і навіть не чхаю, чи може це сприяти розповсюдженню вірусу? Та ніяк. Звісно, якщо я дотримуюсь заходів безпеки. Але ж ми пам'ятаємо, що рекомендації самоізолюватися далеко не на всіх вплинули. Парки, ліси і береги рік були заповнені великими компаніями відпочивальників.

І скільки нам не повторювали, що треба сидіти вдома – це не діяло. То який вихід був в Уряду? Тільки суворі обмеження

Карантинні обмеження у громадському транспорті

Я нагадаю те саме було з громадським транспортом. Спочатку обмежили кількість пасажирів до 10-15, щоб зменшити кількість контактів між людьми. Однак ми побачили неприпустимий сценарій – пасажири блокували проїзд.

Переповнені маршрутки у Києві у перший тиждень карантину: відео

Людям було треба їхати, заборони їх не хвилювали. Тож довелося ще сильніше обмежити – ввести спеціальні перепустки. Тепер громадським транспортом можуть користуватися тільки ті, кому справді треба. А вже це вирішують у міських радах.

Ось такий заплутаний клубок: люди не хочуть виконувати правила, бо їм здається, що влада вводить безглузді обмеження, а влада це робить, адже люди не хочуть виконувати розумні рішення. Доводиться ще більше закручувати гайки.

Виходить, правовий нігілізм, тобто небажання виконувати закони народом, призводить до ще більших обмежень? Логічно, адже влада – це інститут примусу. Якщо громадяни не хочуть виконувати закони – їх змусять, а в результаті гірше стане усім.

Приховування хворих на СOVID-19

От вам ще один маленький приклад: приватна медична клініка приховала від Міністерства охорони здоров'я результати позитивних тестів на вірус у людини. Це грубе порушення. У МОЗ дуже бояться, що така практика стане поширеною.

К теме Приватна клініка приховала виявлений коронавірус у киянина: прокуратура відкрила справу

У такому разі відстежити розповсюдження вірусу буде більше неможливо. Хвороба поширюватиметься миттєво, а ми навіть не знатимемо про це, поки лікарні не будуть забиті вщент важкохворими. Це справді небезпечний приклад правового нігілізму.



Хворих на COVID-19 можуть приховувати приватні клініки / Фото: 5 канал

► Але є інша історія – Швеція. Зараз це чи не єдина країна Європи, яка не вводила жорстких карантинних обмежень взагалі. Уряд вважає, що рекомендацій достатньо і народ до них прислухається.

Цікавим є те, що там саме експерти вимагають від влади, щоб обмеження були більш жорсткими. Бояться, що ситуація стане неконтрольована.

Все через те, що шведи не бояться своєї влади. Вони знають, що зловживати вона не буде. Довіра до уряду спонукає просто виконувати закони і рекомендації, а не шукати подвійне дно у них.

Ситуація в уряді

У цей час український уряд і парламент постійно приймають закони і постанови, в яких безліч підводних каменів.

► До прикладу, закон про ринок землі. Мораторій нібито зняли, але тільки з наступного року. І купити можна тільки 100 гектарів, і тільки фізичним особам, громадянам України. Однак великі агрофірми, зокрема й іноземні, вже володіють в Україні сотнями тисяч гектарів.

Запевняю вас, без корупції там не обійшлося. І це так давно триває, що усі українці вже звикли – влада створює правила рівні для усіх, але залишає можливості обходити їх обраним.



Верховна Рада / Фото: gettyimages

► А коли ми бачимо, що такий терміновий "антиколомойський" закон, без якого ми точно не отримаємо позику від МВФ, блокують. Ба більше, роблять це так нахабно – на 16 тисяч слів депутати внесли 16 тисяч правок. Сумнівів не залишається – частина народних обранців працює не на громадян, а на когось іншого.

У Верховній Раді України зареєстрували вже понад 16 тисяч правок до законопроєкту про регулювання банківської сфери – так званого "антиколомойського". Рекорд "законодавчого спаму" побив нардеп Антон Поляков. Він сам подав 6 тисяч 33 правки.

І скажіть тепер, хто винен у правовому нігілізмі: народ, який не виконує закони, чи влада, яка себе постійно дискредитує? Що було раніше курка, чи яйце?



Ігор Коломойський / Фото: НВ

Мені здається, відповідь на це вічне питання є. Однак вона для кожного своя. Якщо ви людина віруюча – спочатку було слово. Якщо вірите в еволюцію, то спочатку були одноклітинні форми життя. Хтось може переконувати, що спочатку були інопланетяни. Все це про одне: ні курка, ні яйце не були спочатку. Так само і з законами.

Погані закони і порушення їх – це наслідок. Спочатку має бути національний консенсус, ми усі повинні нарешті вирішити, що з цієї країни ми хочемо зробити. А потім почати це робити.

На цьому шляху ми вже багато зробили.

Людям треба навчитись вибирати владу

Ми навчилися проганяти погану владу. Як показали останні вибори, прогнати можемо навіть демократичним шляхом. Залишилось тільки одне – навчитися обирати хорошу. Обирати тих, хто буде представляти інтереси виборців, а не спонсорів. Для цього у нас повинен утворитися цілий клас професійних політиків, з яких можна буде обирати. А для того, щоб вони були професійними, їм треба платити.



Вибори в Україні / Фото: 112

У 1990-х ми мали зародки цієї професійної політики, але тоді олігархічне фінансування партій знищило усіх незалежних політиків. Як наслідок, наступні 20 років ми прожили у країні для людей, яких можна перерахувати на пальцях. Усі інші опинилися за бортом цього свята життя.

Интересно Вплив карантину на економіку та допомога від МВФ, – підсумки програми "Голобородько"

Чи зможемо ми створити нове покоління українських політичних еліт? Питання відкрите. І відповідь на нього залежить від того, як кожен з вас відповідає на нього для себе.