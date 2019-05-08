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      Люди улыбались, думали, что все в порядке – пассажир SU1492 о посадке в "Шереметьево"

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      Авиакатастрофа в "Шереметьево"
      Авиакатастрофа в "Шереметьево" / Getty images

      Пассажиры, которым удалось выжить во время пожара самолета Superjet100 в аэропорту "Шереметьево" рассказали о первых минутах после приземления борта на землю.

      По их словам, в первые минуты, когда самолет уже приближался к земле, паники среди людей не было вообще. Все вокруг считали, что худшее – позади. Видео, на котором очевидцы трагедии рассказывают о пережитом, опубликовали в Telegram-канале Mash.

      Читайте также: Авиакатастрофа пассажирского самолета в "Шереметьево": что известно о трагедии

      Паники не было вообще, люди верили, что худшее уже позади. Заулыбались, кто уже аплодировать приготовился. Было ощущение, что мы уже успешно сели,
      – рассказывают они.

      После первого прикосновения к земле ситуация мгновенно изменилась.

      "Роковым стал разворот самолета. Хвост вспыхнул, а от поворота топливо начало забрасывать на салон. В один момент я смотрю – все в порядке. В другой – все окутаны черным дымом", – добавляет один из пассажиров злополучного рейса.

      По словам очевидцев, причиной трагедии является не ошибка пилота, а комплексная ошибка всей системы российской авиации.

      "Нам маски не выдали, багажные отделения открыли, а маски не выдали. Вещи падали, заваливали проход. Никто в них не ковырялся, конечно, но это мешало выйти", – добавили пассажиры.

      Пассажиры SU1492 о приземлении рейса в "Шереметьево": видео

      Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, выполнявший рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. На его борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек, среди погибших – 2 детей. Основной причиной того, что многим людям в хвостовом отсеке не удалось спастись считают попытки некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

      Известно также, что 9 пострадавших сейчас находятся в трех разных больницах Москвы. Среди них есть украинка. Два человека в тяжелом состоянии в реанимации.

      Пока основной версией трагедии является ошибка пилотов.

      Больше о смертельном пожаре пассажирского самолета в "Шереметьево" смотрите в видео:

       

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      Теги: Новости России Москва Пожар Жертвы Авиакатастрофа в Шереметьево авиация
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