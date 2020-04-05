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      Люди воруют еду из супермаркетов: карантин в Италии привел к росту преступности

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      Из-за карантина и безработицы в Италии выросла преступность / edition.cnn.com

      В Италии ощутимо растет количество грабежей на фоне длительного карантина в стране. Эпидемия коронавируса задела в основном богатые районы севера страны, поэтому сравнительно бедный юг пандемию чувствует прежде всего экономически.

      Значительная часть людей в южных регионах страны работала нелегально, поэтому во время карантина они остались без работы. Об этом пишет издание CNN.

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      Кроме лишения же источника заработка, люди не могут требовать компенсации и пособия по безработице. Все потому, что раньше они работали нелегально.

      Поэтому люди иногда отказываются платить за продукты на кассах супермаркетов. В социальных сетях людей призывают к массовым протестам и грабежам. А в провинции Апулия даже угнали грузовик, который доставлял еду.

      Полиция говорит, что понимает трудную ситуацию людей, потерявших работу. Впрочем, многие из них даже не обращаются за помощью из-за чувства собственного достоинства.

      Что известно о коронавирусе в Италии?
      По состоянию на утро 5 апреля в Италии зафиксировали уже более 124 тысячи случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю страна является третьей в мире после США и Испании.

      Впрочем, по количеству жертв пандемии Италия – безоговорочный лидер. В стране от коронавируса умерли уже 15 тысяч 362 человека. Почти 21 тысяча итальянцев уже выздоровела от коронавируса.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус COVID-19
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