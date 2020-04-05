Люди воруют еду из супермаркетов: карантин в Италии привел к росту преступности

В Италии ощутимо растет количество грабежей на фоне длительного карантина в стране. Эпидемия коронавируса задела в основном богатые районы севера страны, поэтому сравнительно бедный юг пандемию чувствует прежде всего экономически.

Значительная часть людей в южных регионах страны работала нелегально, поэтому во время карантина они остались без работы. Об этом пишет издание CNN.

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Кроме лишения же источника заработка, люди не могут требовать компенсации и пособия по безработице. Все потому, что раньше они работали нелегально.

Поэтому люди иногда отказываются платить за продукты на кассах супермаркетов. В социальных сетях людей призывают к массовым протестам и грабежам. А в провинции Апулия даже угнали грузовик, который доставлял еду.

Полиция говорит, что понимает трудную ситуацию людей, потерявших работу. Впрочем, многие из них даже не обращаются за помощью из-за чувства собственного достоинства.

Что известно о коронавирусе в Италии?

По состоянию на утро 5 апреля в Италии зафиксировали уже более 124 тысячи случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю страна является третьей в мире после США и Испании.



Впрочем, по количеству жертв пандемии Италия – безоговорочный лидер. В стране от коронавируса умерли уже 15 тысяч 362 человека. Почти 21 тысяча итальянцев уже выздоровела от коронавируса.



Как вести себя в очереди на кассе во время коронавируса / инфографика 24 канала