Людям, которые прибыли из-за границы, на 6 день обсервации будут делать ПЦР-тесты

В Украине готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывших из-за границы. Все гостиницы и санатории обещают обеспечить очками, защитными костюмами и масками.

Условия для обсервации должны быть комфортными для проживания. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на встрече с представителями правительства и госпредприятий, привлеченными к борьбе с COVID-19. Также при отрицательных тестах на коронавирус обсервация должна заменяться самоизоляцией, информирует пресс-служба главы государства.

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Прибывшие из-за границы будут находиться в местах обсервации 5 – 6 дней. Тогда им делать тест ПЦР. При отрицательном результате – людей будут отпускать домой на самоизоляцию.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в объекты обсервации уже направили очки, костюмы и маски, которые защитят гостей.

Ранее были известны два объекта для обсервации: отель "Казацкий" в Киеве и отель "Пуща Конгресс" в Пуще-Водице. За обсервацию в "Пуще Конгресс" надо платить. Пребывание в "Казацкий" – бесплатное, однако туристов с Бали не устроили условия проживания и питание. Решать ситуацию с недовольными людьми пришлось министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

Кабинет Министров усилил карантинные меры 29 марта: