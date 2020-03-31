Людям, которые прибыли из-за границы, на 6 день обсервации будут делать ПЦР-тесты
В Украине готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывших из-за границы. Все гостиницы и санатории обещают обеспечить очками, защитными костюмами и масками.
Условия для обсервации должны быть комфортными для проживания. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на встрече с представителями правительства и госпредприятий, привлеченными к борьбе с COVID-19. Также при отрицательных тестах на коронавирус обсервация должна заменяться самоизоляцией, информирует пресс-служба главы государства.
Читайте также Двух нарушителей карантина поймали на границе с Россией: что им светит
Прибывшие из-за границы будут находиться в местах обсервации 5 – 6 дней. Тогда им делать тест ПЦР. При отрицательном результате – людей будут отпускать домой на самоизоляцию.
Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в объекты обсервации уже направили очки, костюмы и маски, которые защитят гостей.
Ранее были известны два объекта для обсервации: отель "Казацкий" в Киеве и отель "Пуща Конгресс" в Пуще-Водице. За обсервацию в "Пуще Конгресс" надо платить. Пребывание в "Казацкий" – бесплатное, однако туристов с Бали не устроили условия проживания и питание. Решать ситуацию с недовольными людьми пришлось министру инфраструктуры Владиславу Криклию.
Кабинет Министров усилил карантинные меры 29 марта:
- Люди, которые имели контакт с больным коронавирусной болезнью или болеют коронавирусом и не нуждаются в госпитализации, обязаны соблюдать режим самоизоляции.
- Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в обществе должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.
- Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки в них лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.
Читайте также
-
США прогнозируют вторую волну коронавируса осеньюсегодня , 08:54
-
Прогноз погоды на 31 марта: морозная ночь, снег и порывистый ветерсегодня , 09:17
-
История об упущенном шансе для Украины, или Реформа без реформысегодня , 10:27
-
Закупка защитных масок: почему это деньги на ветерсегодня , 12:00
-
Високосный 2020 год: запреты и народные приметысегодня , 12:54
-
Россиян будут жестко наказывать за нарушение карантина и фейки про коронавирус: что запрещеносегодня , 12:15