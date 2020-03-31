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      Людям, которые прибыли из-за границы, на 6 день обсервации будут делать ПЦР-тесты

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      Места для обсервации обсудили на совещании у президента / Пресс-служба Президента Украины

      В Украине готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывших из-за границы. Все гостиницы и санатории обещают обеспечить очками, защитными костюмами и масками.

      Условия для обсервации должны быть комфортными для проживания. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на встрече с представителями правительства и госпредприятий, привлеченными к борьбе с COVID-19. Также при отрицательных тестах на коронавирус обсервация должна заменяться самоизоляцией, информирует пресс-служба главы государства.

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      Прибывшие из-за границы будут находиться в местах обсервации 5 – 6 дней. Тогда им делать тест ПЦР. При отрицательном результате – людей будут отпускать домой на самоизоляцию.

      Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в объекты обсервации уже направили очки, костюмы и маски, которые защитят гостей.

      Ранее были известны два объекта для обсервации: отель "Казацкий" в Киеве и отель "Пуща Конгресс" в Пуще-Водице. За обсервацию в "Пуще Конгресс" надо платить. Пребывание в "Казацкий" – бесплатное, однако туристов с Бали не устроили условия проживания и питание. Решать ситуацию с недовольными людьми пришлось министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

      Кабинет Министров усилил карантинные меры 29 марта:

      • Люди, которые имели контакт с больным коронавирусной болезнью или болеют коронавирусом и не нуждаются в госпитализации, обязаны соблюдать режим самоизоляции.
      • Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в обществе должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины. 
      • Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки в них лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Президент Украины Владимир Зеленский Гостиницы
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