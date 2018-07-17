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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Людям старшего возраста не хватает элементарных навыков поиска работы, – экономист

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Ольга Купец
Ольга Купец / Facebook

Люди старшего возраста, которые много лет работали на одном месте, часто не имеют даже навыков поиска работы.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказала доцент Киевской школы экономики, консультант Всемирного банка и Международной организации труда Ольга Купец.

По ее словам, защита работников на рынке труда должна быть построена таким образом, чтобы человек, который вдруг теряет работу, знал, что он может обратиться в службу занятости, получать там не только помощь по безработице, которая будет покрывать расходы во время периода поиска работы, но и иметь возможность переподготовки или обновления профессиональных навыков, поддержки в организации собственного дела или в трудоустройстве на имеющиеся вакансии с достойным уровнем зарплаты. Тогда работник знает, что даже в случае потери предыдущего места работы он может найти достаточно быстро найти работу, возможно, в другом секторе и на другую должность.

В прошлом году я делала исследование, которое показало, что у нас молодежь очень мобильна на рынке труда по сравнению со многими другими странами с переходной экономикой, она готова менять рабочие места, если что-то ее не удовлетворяет. Но люди старшего возраста, которые много лет работали на одном месте, часто не имеют даже навыков поиска работы, не знают как написать резюме, как искать работу, как вести себя на собеседовании, если их в конце концов туда приглашают,
– подчеркнула Купец.

Она добавила, что люди старшего возраста имеют хорошие технические навыки, но не умеют искать работу и не обладают теми мягкими навыками, которые сейчас на рынке нужны. Поэтому работники старшего возраста часто остаются со своими работодателями, несмотря на задержки зарплаты, ее низкий уровень или плохие условия труда. А если они теряют работу, то имеют очень большой риск долговременной безработицы или работы в неформальном секторе.

"Я усматриваю очень важную роль государства в вопросе обучения взрослого населения, причем нужно начинать с развития полезных "мягких" (социо-эмоциональных, некогнитивных) навыков. Обучение в течение жизни наряду с эффективными мерами активной политики занятости и справедливой системой социальной защиты являются основными компонентами защиты работников на рынке труда в более широком, более современном, понимании", – добавила эксперт.

Больше читайте в полной версии интервью: Почему не стоит экономить на отпусках и гнаться за высшим образованием: советы от экономиста

Теги: Новости Украины Новости политики Рынок труда Образование
Источник: 24 канал
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