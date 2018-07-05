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Людмила Киченок завершает выступления на Wimbledon

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Людмила Киченок
Людмила Киченок

Людмила Киченок в паре с Аллой Кудрявцевой из России во втором круге турнира Wimbeldon встречалась с дуэтом Бетани Маттек-Сандс (США) — Луси Шафаржова (Чехия). Украинка в паре с россиянкой уступили в поединке с пятикратными чемпионками турниров Большого Шлема.

1 час и 43 минуты девушки провели на корте. За 12 геймов первого сета ни одному из дуэтов не удалось заработать брейкпоинт.

Киченок и Кудрявцева с двумя мини-брейками повели 4:1, но затем проиграли сразу пять очков подряд. Людмила и Алла ушли из двух сетболов (6: 6), однако следующие два очка в свой актив записали Маттек-Сэндс и Шафаржова.

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Во второй партии Киченок и Кудрявцева сумели выполнить первый брейк (4: 2), но свое преимущество не удержали и дальше смогли взять лишь один гейм из шести. Игра завершилась со счетом 6: 7, 5: 7.

Для Киченок это десятое поражение подряд. Последний раз Людмила праздновала победу в парном поединке еще на турнире в Майами на стадии второго круга. Для 25-летней Людмилы Киченок Wimbeldon  самый успешный из всех мейджоров.

Людмила Киченок (Украина) / Алла Кудрявцева (Россия) Бетани Маттек-Сандс (США) / Луси Шафаржова (Чехия) 2: 0 (6: 7 (6: 8), 5: 7)

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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