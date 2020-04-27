Что известно о Людмиле Костенко, которая попала в скандал с полицией

26 апреля депутат Киевского городского совета Людмила Костенко попала в скандал, когда ее автомобиль остановила полиция. По словам правоохранителей, она находилась в нетрезвом состоянии, а ее пассажир заместитель Кличко Владимир Слончак набросился с кулаками на патрульных.

24 канал собрал информацию о биографии, личной жизни и имуществе депутата Киевского городского совета Людмилы Костенко.

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Биография Людмилы Костенко

Людмила Костенко родилась 13 октября 1979 года городе Измаил, Одесской области. Высшее образование по специальности переводчик получила в Киевском государственном лингвистическом университете. С 2012 года учится в Шеффилдском университете в Англии на международном факультете управления организациями.

В 1999 году работала менеджером по вопросам аренды в компании "Артем Бизнес", который в то время принадлежал инвестиционному портфелю компании Russia Partners.

В 2006 году Костенко занимала должность менеджера по управлению и обслуживанию зданий в иностранной компании DTZ, а в 2007 году стала председателем этого отдела.

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В Киевский городской совет попала в июне 2014 года, тогда она шла вместе с фракцией "Радикальная партия Олега Ляшко". В 2015 году вновь стала депутатом Киевсовета, но уже от партии Петра Порошенко.



Людмила Костенко / Фото с фейсбук-страницы депутата

В 2019 году Костенко приняла участие в парламентских выборах от 217 округа (Оболонь), однако, тогда заняла второе место, уступив "слуге народа" Марьяне Безуглой.

Личная жизнь и имущество Костенко

Людмила Костенко разведена и воспитывает 18-летнюю дочь Анну.

Последняя декларация депутата была опубликована в 2019 году. Она владеет квартирой площадью 95,3 квадратных метров в Киеве, а также в ее собственности 50% земельного участка в почти 40 тысяч квадратных метров в Одесской области и 25% жилого дома в Киевской области.

Костенко является владелицей Mercedes-Benz CLA 220CDI 2015 года выпуска. А также может похвастаться часами Rolex, шубой и большим количеством драгоценностей, в том числе от Cartier.

Скандал с полицией

Вечером 26 апреля в центре Киева патрульные остановили элитный Mercedes, который двигался по городу с выключенными фарами. Правоохранители хотели попросить их включить и показать документы, в ответ услышали угрозы и ругательства. Как оказалось, за рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко, а ее пассажиром – заместитель председателя КГГА Владимир Слончак.

Полицейские заподозрили, что водитель была выпившей. Людмила Костенко несколько раз то соглашалась, то отказывалась проходить тест на драгере. А Слончак выйдя из авто, набросился на патрульного с кулаками.



Людмила Костенко за рулем авто / Фото "Киев оперативный"

В результате, на Костенко составили админпротокол об управлении авто в нетрезвом состоянии, а Владимира Слончака отправили в изолятор временного содержания.

Смотрите видео с регистратора патрульного (Внимание, нецензурная лексика!):