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      Что известно о Людмиле Костенко, которая попала в скандал с полицией

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      Кто такая Людмила Костенко – биография, все о скандале депутата и полиции
      Людмила Костенко / Соцсети

      26 апреля депутат Киевского городского совета Людмила Костенко попала в скандал, когда ее автомобиль остановила полиция. По словам правоохранителей, она находилась в нетрезвом состоянии, а ее пассажир заместитель Кличко Владимир Слончак набросился с кулаками на патрульных.

      24 канал собрал информацию о биографии, личной жизни и имуществе депутата Киевского городского совета Людмилы Костенко.

      Узнайте больше Драка с полицейским и задержание Слончака: появилось видео с регистратора патрульных

      Биография Людмилы Костенко

      Людмила Костенко родилась 13 октября 1979 года городе Измаил, Одесской области. Высшее образование по специальности переводчик получила в Киевском государственном лингвистическом университете. С 2012 года учится в Шеффилдском университете в Англии на международном факультете управления организациями.

      В 1999 году работала менеджером по вопросам аренды в компании "Артем Бизнес", который в то время принадлежал инвестиционному портфелю компании Russia Partners.

      В 2006 году Костенко занимала должность менеджера по управлению и обслуживанию зданий в иностранной компании DTZ, а в 2007 году стала председателем этого отдела.

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      В Киевский городской совет попала в июне 2014 года, тогда она шла вместе с фракцией "Радикальная партия Олега Ляшко". В 2015 году вновь стала депутатом Киевсовета, но уже от партии Петра Порошенко.

      костенко скандал
      Людмила Костенко / Фото с фейсбук-страницы депутата

      В 2019 году Костенко приняла участие в парламентских выборах от 217 округа (Оболонь), однако, тогда заняла второе место, уступив "слуге народа" Марьяне Безуглой.

      Личная жизнь и имущество Костенко

      Людмила Костенко разведена и воспитывает 18-летнюю дочь Анну.

      Последняя декларация депутата была опубликована в 2019 году. Она владеет квартирой площадью 95,3 квадратных метров в Киеве, а также в ее собственности 50% земельного участка в почти 40 тысяч квадратных метров в Одесской области и 25% жилого дома в Киевской области.

      Костенко является владелицей Mercedes-Benz CLA 220CDI 2015 года выпуска. А также может похвастаться часами Rolex, шубой и большим количеством драгоценностей, в том числе от Cartier.

      Скандал с полицией

      Вечером 26 апреля в центре Киева патрульные остановили элитный Mercedes, который двигался по городу с выключенными фарами. Правоохранители хотели попросить их включить и показать документы, в ответ услышали угрозы и ругательства. Как оказалось, за рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко, а ее пассажиром – заместитель председателя КГГА Владимир Слончак.

      Полицейские заподозрили, что водитель была выпившей. Людмила Костенко несколько раз то соглашалась, то отказывалась проходить тест на драгере. А Слончак выйдя из авто, набросился на патрульного с кулаками.

      костенко нетвереза скандал з поліцією
      Людмила Костенко за рулем авто / Фото "Киев оперативный"

      В результате, на Костенко составили админпротокол об управлении авто в нетрезвом состоянии, а Владимира Слончака отправили в изолятор временного содержания.

      Смотрите видео с регистратора патрульного (Внимание, нецензурная лексика!):

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Алкоголь Виталий Кличко Аварии и ДТП Новости Киева
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