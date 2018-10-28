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      Льюис Хэмилтон – чемпион Формулы-1 сезона 2018 года

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      Льюис Хэмилтон – чемпион Формулы-1 сезона 2018 года

      На гран-при Мексики Льюис Хэмилтон с Medcedes не сумел финишировать на подиуме. Но учитывая то, что пилот Ferrari Себастьян Феттель финишировал лишь вторым, именно британец стал чемпионом мира. Для Хэмилтона это пятый титул в карьере.

      Сама гонка началась с неудачи Даниэля Риккардо из Red Bull. В целом по итогам гран-при Мексики именно австралийца можно назвать самым большим неудачником. Выиграв накануне поул-позишн, он опоздал со стартом, поэтому его обошли напарник Макс Ферстаппен и Хэмилтон. Позади него остались Феттель и Валттери Боттас с Medcedes.

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      После первой серии пит-стопов гонку возглавил Ферстаппен. Вторым ехал Хэмилтон. Однако Феттель довольно быстро догнал своих соперников. И даже сумел обойти пилота Medcedes на 39-в кругу.

      Хэмилтон целом провел не слишком удачную гонку. После того, как его обошел Феттель, британец пропустил впереди себя и Риккардо. Через круг еще один пилот Medcedes допустил ошибку, и уже Кими Райкконен из Ferrari обошел Боттаса.

      Лидировали же пилоты Red Bull, и в команде могли рассчитывать на дубль. Но не сложилось. За девять кругов до финиша у Риккардо возникли проблемы с мотором, и он сошел с трассы. Это уже восьмое восхождение для пилота в этом сезоне.

      Зато дубль, правда без победы, праздновали пилоты Ferrari. Хотя большой радости у них не было, несмотря на то, что Феттель не сумел выиграть гран-при Мексики, Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат мира. И стал пятиразвым чемпионом. Немец стал вице-чемпионом этого сезона.

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      Относительно победителя гран-при Мексики, то им стал Макс Ферстаппен. Это его вторая победа в этом сезоне (до этого он выиграл гран-при Австрии) и пятая в карьере. При этом он защитил титул победителя гран-при Мексики, когда выиграл здесь в 2017 году.

      К слову, лишь четверо гонщиков завершили гонку в круге с лидером. Валттери Боттас уступил победителю на один круг, а все остальные – на два.

      Впереди еще остались два гран-при – 11 ноября в Бразилии и 25 ноября в Абу-Даби.

      Теги: Формула-1 Спорт
      Источник: 24 Канал
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