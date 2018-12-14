Люксембург – Украина: стало известно место проведения матча отбора к Евро-2020

Стало известно место проведения матча второго тура квалификации Евро-2020 Люксембург – Украина.

Матч состоится 25 марта 2019 года на стадионе "Жози Бартель", который вмещает 8054 зрителей и расположен в столице страны – Люксембурге. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Сборная Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграет в группе B, где ее соперниками будут сборные Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Напомним, что свой первый матч отбора сборная Украины проведет в Лиссабоне против Португалии на "Эштадиу да Луш" 22 марта.

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