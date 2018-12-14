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      Люксембург – Украина: стало известно место проведения матча отбора к Евро-2020

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      Стало известно, где состоится матч Люксембург – Украина
      Стало известно, где состоится матч Люксембург – Украина

      Стало известно место проведения матча второго тура квалификации Евро-2020 Люксембург – Украина.

      Матч состоится 25 марта 2019 года на стадионе "Жози Бартель", который вмещает 8054 зрителей и расположен в столице страны – Люксембурге. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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      Сборная Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграет в группе B, где ее соперниками будут сборные Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

      Напомним, что свой первый матч отбора сборная Украины проведет в Лиссабоне против Португалии на "Эштадиу да Луш" 22 марта.

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      Теги: Спорт Футбол Люксембург Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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