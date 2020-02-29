Люксембург стал первой страной в мире, где общественный транспорт стал бесплатным: детали

С 29 февраля в Люксембурге проезд в общественном транспорте, в частности, на железной дороге (за исключением первого класса), в автобусах (кроме некоторых ночных рейсов) и трамваях, стал бесплатным.

В министерстве устойчивого развития Люксембурга, в структуру которого входит департамент транспорта, объяснили, что подобные мероприятия ранее принимались отдельными городами, но впервые они распространились на всю территорию отдельно взятой страны. Об этом сообщает Euronews.

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Для чего власть Люксембурга пошла на такой шаг

По замыслу чиновников этот шаг призван разгрузить дороги от автомобилей. Ежедневно более 200 тысяч человек из Германии, Франции, Бельгии ездят на работу в Люксембург.

Изменения, которые власти назвали "важной социальной мерой", затронут почти 40% домохозяйств.

Обеспечение полностью бесплатного проезда требует дополнительных расходов в размере 41 миллиона евро в год. Эти деньги получат путем налоговых сборов.

Отметим, что летом 2018 года Эстония также ввела бесплатный проезд на общественном транспорте в 11 из 15 регионов страны. Таким образом власти страны хотят внести вклад в защиту окружающей среды. В частности, в Таллине рассчитывают, что бесплатные автобусы снизят частоту использования автомобилей гражданами страны.

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Что известно о Люксембурге?Карликовое государство в Западной Европе без выхода к морю. Площадь страны составляет всего 2586 квадратных километров. Население страны составляет всего 607 тысяч человек. На севере и западе граничит с Бельгией, на востоке – с Германией, на юге – с Францией.



Вместе с Бельгией и Нидерландами Великое Герцогство Люксембург входит в Бенилюкс. Люксембург является членом Европейского союза и НАТО.

Люксембург на карте: