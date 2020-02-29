23:21
29 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, сегодня
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Люксембург стал первой страной в мире, где общественный транспорт стал бесплатным: детали

      - Читати новину українською

      С 29 февраля в Люксембурге проезд в общественном транспорте, в частности, на железной дороге (за исключением первого класса), в автобусах (кроме некоторых ночных рейсов) и трамваях, стал бесплатным.

      В министерстве устойчивого развития Люксембурга, в структуру которого входит департамент транспорта, объяснили, что подобные мероприятия ранее принимались отдельными городами, но впервые они распространились на всю территорию отдельно взятой страны. Об этом сообщает Euronews.

      К теме: На Евро-2020 общественный транспорт будет бесплатным для болельщиков

      Для чего власть Люксембурга пошла на такой шаг

      • По замыслу чиновников этот шаг призван разгрузить дороги от автомобилей. Ежедневно более 200 тысяч человек из Германии, Франции, Бельгии ездят на работу в Люксембург.
      • Изменения, которые власти назвали "важной социальной мерой", затронут почти 40% домохозяйств.
      • Обеспечение полностью бесплатного проезда требует дополнительных расходов в размере 41 миллиона евро в год. Эти деньги получат путем налоговых сборов.

      Отметим, что летом 2018 года Эстония также ввела бесплатный проезд на общественном транспорте в 11 из 15 регионов страны. Таким образом власти страны хотят внести вклад в защиту окружающей среды. В частности, в Таллине рассчитывают, что бесплатные автобусы снизят частоту использования автомобилей гражданами страны.

      Рекомендуем ознакомиться: 10 вопросов о маленьких странах Европы

      Что известно о Люксембурге?Карликовое государство в Западной Европе без выхода к морю. Площадь страны составляет всего 2586 квадратных километров. Население страны составляет всего 607 тысяч человек. На севере и западе граничит с Бельгией, на востоке – с Германией, на юге – с Францией.

      Вместе с Бельгией и Нидерландами Великое Герцогство Люксембург входит в Бенилюкс. Люксембург является членом Европейского союза и НАТО.

      Люксембург на карте:

       

      Эрдоган сказал Путину "уйти с дороги" в Сирии: что ответили в России
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Евросоюз Люксембург Транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:30 Зеленский хочет обновить правительство: найдется ли в нем место для Тигипка
      Анна Калюжна
      сегодня , 22:26 Главные новости на 29 февраля: соглашение США и Афганистана, возвращение захваченных РФ рыбаков
      Ірина Вихрущ
      28 февраля , 11:30 Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
      Едуард Хомченко
      сегодня , 19:30 Сотни судей-предателей будут получать повышенные вознаграждения: возмутительное решение КСУ
      Ірина Шиба
      сегодня , 19:00 Рассказываем о киви: польза и причины добавить фрукт в рацион
      Світлана Фус
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук