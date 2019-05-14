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      Люстрация в Украине: Конституционный суд отложил рассмотрение жалоб на Закон "Об очистке власти"

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      КС отложил рассмотрение закона о люстрации
      КС отложил рассмотрение закона о люстрации / Фото из открытых источников

      Конституционный суд Украины отложил рассмотрение закона "Об очистке власти" на заседании во вторник, 14 мая. Причем причина переноса рассмотрения или дата его возможного осуществления – пока не известны.

      О каких исках в Конституционный суд идет речь

      В 2015 году с двумя исками о возможной неконституционности Закона "Об очистке власти" в Конституционный суд обратился Верховный суд Украины, пишет "Интерфакс". Впоследствии иск с похожими претензиями подали 47 народных депутатов. Все три иска объединили в одно конституционное производство.

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      Что не понравилось в Законе "Об очистке власти" Верховному суду

      ВС сомневается в конституционности положений Закона о запрете для определенных лиц, в отношении которых осуществляется люстрация, в течение 10 лет занимать должности. Говорится о лицах, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года занимали совокупно не менее года в должности члена Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей, председателя Государственной судебной администрации Украины или его первого заместителя.

      Также ВС обжаловал положения Закона о запрете занимать должности для судей, которые принимали решения против участников Евромайдана.

      Чем недовольны в своем иске 47 народных депутатов

      Депутаты считают, что положения Закона о запрете занимать должности лицам, которые в тот же период (2010-2014) занимали должности президента, премьер-министра, министров, главы НБУ, руководителей силовых структур, главы администрации президента – неконституционные.

      Закон "Об очистке власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он предусматривает люстрацию чиновников, которые занимали определенные должности во время режима президента-беглеца Виктора Януковича.

      Обжаловали депутаты также аналогичный запрет в отношении сотрудников правоохранительных органов, следователей, прокуроров, участвовавших в задержании лиц, освобожденных от уголовной или административной ответственности в соответствии с законами об амнистии, составляли на них рапорты и протоколы об административном правонарушении.

      Что предусматривает люстрация в Украине?
      Говорится об установленном Законом "Об очистке власти" или решением суда запрете определенным физическим лицам занимать определенные должности: находиться на службе (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком до 10 лет.

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      Теги: Новости Украины Законодательство Люстрация Верховный суд Украины Верховная Рада Конституционный суд
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