Люстрация в Украине: Конституционный суд отложил рассмотрение жалоб на Закон "Об очистке власти"
Конституционный суд Украины отложил рассмотрение закона "Об очистке власти" на заседании во вторник, 14 мая. Причем причина переноса рассмотрения или дата его возможного осуществления – пока не известны.
О каких исках в Конституционный суд идет речь
В 2015 году с двумя исками о возможной неконституционности Закона "Об очистке власти" в Конституционный суд обратился Верховный суд Украины, пишет "Интерфакс". Впоследствии иск с похожими претензиями подали 47 народных депутатов. Все три иска объединили в одно конституционное производство.
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Что не понравилось в Законе "Об очистке власти" Верховному суду
ВС сомневается в конституционности положений Закона о запрете для определенных лиц, в отношении которых осуществляется люстрация, в течение 10 лет занимать должности. Говорится о лицах, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года занимали совокупно не менее года в должности члена Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей, председателя Государственной судебной администрации Украины или его первого заместителя.
Также ВС обжаловал положения Закона о запрете занимать должности для судей, которые принимали решения против участников Евромайдана.
Чем недовольны в своем иске 47 народных депутатов
Депутаты считают, что положения Закона о запрете занимать должности лицам, которые в тот же период (2010-2014) занимали должности президента, премьер-министра, министров, главы НБУ, руководителей силовых структур, главы администрации президента – неконституционные.
Закон "Об очистке власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он предусматривает люстрацию чиновников, которые занимали определенные должности во время режима президента-беглеца Виктора Януковича.
Обжаловали депутаты также аналогичный запрет в отношении сотрудников правоохранительных органов, следователей, прокуроров, участвовавших в задержании лиц, освобожденных от уголовной или административной ответственности в соответствии с законами об амнистии, составляли на них рапорты и протоколы об административном правонарушении.
Что предусматривает люстрация в Украине?
Говорится об установленном Законом "Об очистке власти" или решением суда запрете определенным физическим лицам занимать определенные должности: находиться на службе (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком до 10 лет.