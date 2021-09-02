Люстрирован и восстановлен: выбрали нового главу Госпродпотребслужбы Одесской области
Источник:Суспільне
В Одессе 2 сентября новым главой Госпродпотребслужбы области стал Денис Пудрик. Он является бывшим главой многих таможен, которого люстрировали, а затем восстановили в должности.
Нового начальника Госпродпотребслужбы назначили еще 26 августа. Однако только сейчас он официально занял эту должность.
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Что известно о Пудрике
Чиновник родился в 1977 году в городе Макеевка Донецкой области. У него три высших образования: степень магистра по менеджменту внешнеэкономической деятельности, степень магистра по государственному управлению и степень магистра юридических наук.
В 1998 году Пудрик начал работать на таможне. Он прошел путь от инспектора таможенного поста "Донецк – аэропорт" до начальника Донбасской региональной таможни. С 2010 по 2013 год он также возглавлял такие таможни:
- Бердянскую;
- Львовскую;
- Крымскую (дважды);
- Луганскую;
- Черниговскую.
Почему его люстрировали
Во время российской оккупации Крыма Пудрик также руководил там региональной таможней. В Минюсте затем сообщили, что мужчина не уволился с должности по собственному желанию. Поэтому стал одним из тех, кто подпадает под критерии очищения власти. Впоследствии его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни.
Как его восстановили в должности
Однако чиновник не согласился с таким решением и обжаловал его в суде. 28 января 2020 года Кировоградский городской админсуд удовлетворил это ходатайство. Об этом свидетельствуют данные Реестра судебных решений.
Кроме возвращения на должность, ему еще и выплатили зарплату за период вынужденного прогула. Ее сумма была более 677 тысяч гривен.Обратите внимание! Также Денис Пудрик имеет звание "Заслуженного экономиста Автономной Республики Крым". Указ об этом в 2013 году подписал тогдашний президент Виктор Янукович.