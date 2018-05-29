Люстрированного прокурора впервые восстановили в должности и выплатят деньги за "прогул"
18 апреля Одесский апелляционный административный суд восстановил экс-прокурора Печерского района Киева и Приморского района Одессы Александра Кузьменко в должности. Ему также предстоит выплатить почти 300 тысяч гривен зарплаты за время "вынужденного прогула".
Об этом сообщает BIHUS.Info.
Читайте также: Прокурор, которая обвиняла активистов Майдана, получила в подарок коттедж
Кузьменко уволили в марте 2015-го в соответствии с Законом "Об очистки власти", более известного как закон о люстрации. Причиной стала его работа в должности первого заместителя прокурора Печерского района во время Революции Достоинства. В течение следующих трех лет Кузьменко регулярно судился из-за своего увольнения, считая его незаконным.
Александр Кузьменко
В Одесском апелляционном административном суде дело рассматривала коллегия судей. Основная причина восстановления экс-прокурора в должности – "неконституционность" закона о люстрации – по мнению судей. При этом Конституционный Суд Украины своих выводов по закону до сих пор не обнародовал. Поэтому одесские судьи "увидели" неконституционность самостоятельно. Впервые суд восстанавливает в должности люстрированного служащего.
Одесский апеляционный суд
В составе коллегии, которая рассматривала дело Кузьменко, в частности, были Степан Домусчи и Александр Кравец. Оба в прошлом подавали свои кандидатуры на должности судей Верховного суда Украины, но из-за негативных выводов Общественного совета добродетели не прошли отбор. В выводах Совета названо несколько причин несоответствия этих судей критериям добропорядочности. Одна из них – отказ в апелляции относительно запрета мирных акций в Одессе во время Революции Достоинства.
Степан Домусчи
Основным плюсом судейского решения для экс-прокурора является снятие запрета в течение 10 лет занимать должности в госсекторе, что предусмотрено законом о люстрации. Сам Кузьменко говорит, что возвращаться в прокуратуру сейчас не собирается, но не исключает такой возможности в будущем.
Выбор редакции
-
Настоящая украинка: появились фото и детали об убитой боевиками на Донбассе девочкесегодня, 12:13
-
В Будапеште туристический автобус из Украины попал в серьезное ДТП: жуткие фотосегодня, 11:09
-
Матиос пугает митингами "деклассированных", которые будут обильно снабжены оружием и взрывчаткойсегодня, 10:35