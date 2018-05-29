Люстрированного прокурора впервые восстановили в должности и выплатят деньги за "прогул"

В составе коллегии, которая рассматривала дело Кузьменко, в частности, были Степан Домусчи и Александр Кравец. Оба в прошлом подавали свои кандидатуры на должности судей Верховного суда Украины, но из-за негативных выводов Общественного совета добродетели не прошли отбор. В выводах Совета названо несколько причин несоответствия этих судей критериям добропорядочности. Одна из них – отказ в апелляции относительно запрета мирных акций в Одессе во время Революции Достоинства.



Степан Домусчи

Основным плюсом судейского решения для экс-прокурора является снятие запрета в течение 10 лет занимать должности в госсекторе, что предусмотрено законом о люстрации. Сам Кузьменко говорит, что возвращаться в прокуратуру сейчас не собирается, но не исключает такой возможности в будущем.