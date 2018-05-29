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Люстрированного прокурора впервые восстановили в должности и выплатят деньги за "прогул"

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Наши деньги
Наши деньги / 24 Канал

18 апреля Одесский апелляционный административный суд восстановил экс-прокурора Печерского района Киева и Приморского района Одессы Александра Кузьменко в должности. Ему также предстоит выплатить почти 300 тысяч гривен зарплаты за время "вынужденного прогула".

Об этом сообщает BIHUS.Info.

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Кузьменко уволили в марте 2015-го в соответствии с Законом "Об очистки власти", более известного как закон о люстрации. Причиной стала его работа в должности первого заместителя прокурора Печерского района во время Революции Достоинства. В течение следующих трех лет Кузьменко регулярно судился из-за своего увольнения, считая его незаконным.

Олександр Кузьменко
Александр Кузьменко

В Одесском апелляционном административном суде дело рассматривала коллегия судей. Основная причина восстановления экс-прокурора в должности – "неконституционность" закона о люстрации – по мнению судей. При этом Конституционный Суд Украины своих выводов по закону до сих пор не обнародовал. Поэтому одесские судьи "увидели" неконституционность самостоятельно. Впервые суд восстанавливает в должности люстрированного служащего.

Одеський апеляційний суд
Одесский апеляционный суд

В составе коллегии, которая рассматривала дело Кузьменко, в частности, были Степан Домусчи и Александр Кравец. Оба в прошлом подавали свои кандидатуры на должности судей Верховного суда Украины, но из-за негативных выводов Общественного совета добродетели не прошли отбор. В выводах Совета названо несколько причин несоответствия этих судей критериям добропорядочности. Одна из них – отказ в апелляции относительно запрета мирных акций в Одессе во время Революции Достоинства.

Степан Домусчі
Степан Домусчи

Основным плюсом судейского решения для экс-прокурора является снятие запрета в течение 10 лет занимать должности в госсекторе, что предусмотрено законом о люстрации. Сам Кузьменко говорит, что возвращаться в прокуратуру сейчас не собирается, но не исключает такой возможности в будущем.

 

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Одессы Деньги Коррупция Расследования
Источник: 24 Канал
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