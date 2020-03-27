Люстрированный прокурор Юлдашев, которого дважды увольняли, снова хочет вернуться

Люстрированный прокурор города Киева Сергей Юлдашев подал заявление в суд. Экс-прокурор просит, чтобы суд отменил два предыдущих приказа о его увольнении.

Сейчас решается вопрос о правовых основаниях рассмотрения такого иска, сообщает Окружной административный суд Киева.

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Хронология назначений и увольнений Юлдашева:

25 июня 2014 года – Юлдашев стал прокурором города Киева;

24 марта 2015 года – прокурор уволен по закону о люстрации;

25 февраля 2020 года – после решения суда восстановлен в должности столичного прокурора;

23 марта 2020 года – новая генпрокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о восстановлении Юлдашева в должности;

27 марта 2020 года – Сергей Юлдашев снова подал в суд из-за своего увольнения.

Что известно о Сергее Юлдашеве?42-летний Юлдашев начал свою прокурорскую карьеру еще в далеком 2001 году с должности старшего следователя прокуратуры города Алушты АР Крым. В Крыму работал до 2005 года, пока не начал работу в органах прокуратуры Днепропетровска и области.



Там проработал до 2013 года, когда стал заместителем прокурора Луганской области. В марте 2014 года стал прокурором Деснянского района Киева, а уже через три месяца – всей столицы.