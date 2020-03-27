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      Люстрированный прокурор Юлдашев, которого дважды увольняли, снова хочет вернуться

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      Сергей Юлдашев снова оспаривает свое увольнение в суде / kyiv.gp.gov.ua

      Люстрированный прокурор города Киева Сергей Юлдашев подал заявление в суд. Экс-прокурор просит, чтобы суд отменил два предыдущих приказа о его увольнении.

      Сейчас решается вопрос о правовых основаниях рассмотрения такого иска, сообщает Окружной административный суд Киева.

      Интересно Венедиктова устранила Трепака от резонансных дел: он подал в отставку

      Хронология назначений и увольнений Юлдашева:

      • 25 июня 2014 года – Юлдашев стал прокурором города Киева;
      • 24 марта 2015 года – прокурор уволен по закону о люстрации;
      • 25 февраля 2020 года – после решения суда восстановлен в должности столичного прокурора;
      • 23 марта 2020 года – новая генпрокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о восстановлении Юлдашева в должности;
      • 27 марта 2020 года – Сергей Юлдашев снова подал в суд из-за своего увольнения.

      Что известно о Сергее Юлдашеве?42-летний Юлдашев начал свою прокурорскую карьеру еще в далеком 2001 году с должности старшего следователя прокуратуры города Алушты АР Крым. В Крыму работал до 2005 года, пока не начал работу в органах прокуратуры Днепропетровска и области.

      Там проработал до 2013 года, когда стал заместителем прокурора Луганской области. В марте 2014 года стал прокурором Деснянского района Киева, а уже через три месяца – всей столицы.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Окружной административный суд Киева Офис генпрокурора Прокуратура Киева
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