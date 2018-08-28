Лютый ответ на санкции: пенсионерки из "Отрядов Путина" показали, как крушат технику Apple

Пенсионерки из "Отряда Путина" поспешили ответить на новые американские санкции против РФ. Они записали ролик, на котором якобы уничтожают технику Apple. Разъяренные женщины восклицают, что им она не нужна и разбивают ее пистолетом Mauser.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале "Отрядов Путина".

Читайте также: Путин оконфузился, цитируя известную фразу короля Франции

Видеопостановка начинается с того, что одна из женщин отдает другой коробку с iPhone и говорит, что она ей не нужна. Тогда группа пенсионерок решает, что американскую технику следует разбить, чтобы показать американцам свой ответ на их санкции.

Мы собрались здесь, чтобы провести эту акцию в ответ на американские санкции, которые сегодня снова вступили в силу, и пусть народ США увидит, что мы можем с ними сделать,

– отмечает одна из активисток.

Сначала в ход идет планшет. Пенсионерка бросает его на землю и кричит: "Дайте мне что-нибудь!"

Неожиданно ее подруга достает из сумочки пистолет марки Mauser и после этого женщина начинает бить по экрану планшета рукояткой оружия.

"Бьётся-бьётся, а говорили, что не будет!" – восклицают пенсионерки в разгаре.

В конце видео в ведре они сжигают коробки, в которых якобы лежат Iphone.

Видео с "Отрядом Путина", который "уничтожает" американскую технику:

Напомним, ранее российские пенсионерки из прокремлевской организации "Отряды Путина" записали видеообращение к народу США. В нем женщины на ломаном английском заявили, что "очень переживают" за будущее США.