Лоббируемые Коломойским изменения в Налоговый кодекс не на пользу экономике страны, – эксперт

Лоббируемые олигархом Игорем Коломойским изменения в Налоговый кодекс, которые, помимо прочего, вводят ограничения для производителей железорудного сырья, вряд ли принесут пользу экономике страны, но могут навредить ей.

По словам эксперта по вопросам металлургического сектора Concorde Capital Дмитрия Хорошуна, предлагаемые методы не будут стимулировать рост внутреннего потребления стали, а только лишь заставят добытчиков выживать в условиях жесткой мировой конкуренции. Об этом он рассказал для статьи "Коломойский взялся за добытчиков железорудного сырья: К чему приведут сомнительные инициативы олигарха".

Эксперт прокомментировали намерение депутатов от партии "Слуги народа" повысить ставку на добычу железорудного сырья, которая и так является одной из самых больших в мире.

"Ограничения (в виде сверхвысоких ставок рентных платежей за пользование недрами или в другом виде, например, как считал Коломойский, 75% от прибыли) я лично считаю очень плохой идеей. Сразу появятся контраргументы. К примеру, Ferrexpo и другие ГОКи совершенно формально разделятся. Будет выделено добывающее подразделение, пользующееся недрами, платящее ренту, но производящее совершенно бесполезный продукт – сырую (необогащенную) руду. Оно и будет платить минимальную ренту, потому что у него прибыли вообще будет 0, и цена на "продукцию", которая почти никому не нужна (ни на экспортных рынках, ни в Украине), будет минимальной. И будут обогатительные фабрики, которые и будут зарабатывать основную прибыль, перерабатывая сырую руду в обогащенную, но которые не будут пользоваться недрами и, соответственно, никакой ренты платить не будут. Это именно тот аргумент, который, возможно, использует Ferrexpo, говоря о том, что рента платится с себестоимости обогащенной руды (концентрата), то есть с цены необогащенной", – говорит Дмитрий Хорошун.

Кроме того, возникает вопрос, почему ферросплавы, которые тоже являются сырьем для металлургической промышленности, как и ЖРС, по логике Коломойского, не должны стать объектом обложения экспортными пошлинами. Вероятно, потому что они экспортируются за рубеж предприятиями Коломойского. За 2018 год объем экспорта ферросплавов за рубеж достиг 1 млрд долл.

"Если Коломойский хочет, чтобы больше добавленной стоимости оставалось в Украине, почему он фокусируется на трансформации обогащенной руды в сталь? Почему не берет во внимание то, что на ГОКе происходит довольно технологичная трансформация сырой руды в обогащенную, и этот шаг формирует, с какой-то точки зрения, основную добавленную стоимость?" – подчеркнул Хорошун.

Ограничения на экспорт ЖРС, к которым олигарх по факту призывает, могут навредить экономике Украины, подчеркивают эксперты. Речь об уменьшении валютной выручки, что может произойти, если украинская продукция станет неконкурентоспособной на мировых рынках.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект, предполагающий внесение изменений в Налоговый кодекс. Если обобщить, то новые нормы в случае их принятия усилят фискальное давление на бизнес и ударят по предприятиям-экспортерам. Например, предлагается дополнительно облагать НДС реализацию на экспорт ниже себестоимости, что, по сути, не учитывает колебания цен на мировом рынке для предприятий-экспортеров. Кроме того, законопроект предполагает повышение ставок ренты на добычу железорудного сырья – компонента, который используется при производстве чугуна, продажи которого приносят Украине миллиарды долларов валютной выручки.



Законопроект появился в Раде вскоре после того, как одиозный олигарх Игорь Коломойский публично призвал усилить фискальное давление на отдельные отрасли экономики.