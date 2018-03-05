Лобода беременна от лидера Rammstein Тиля Линдемана, – российские СМИ

Украинская певица Светлана Лобода находится на седьмом месяце беременности, а отцом будущего ребенка является лидер культовой группы Rammstein Тиль Линдеман. Так утверждает Telegram канал российского издания SUPER.

О близких отношениях 35-летней Лободы и 57-летнего Линдемана уже писали СМИ, когда в июле 2017 года они проводили время вместе на музыкальном фестивале "Жара" в Баку: тогда музыкант целовал и обнимал скандальную Лободу.

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Лобода беременна от Тиля Линдемана?​

Кроме того, фанаты заметили изменения во внешнем виде Светланы, в частности, ее формы стали округлыми.

Светлана последнее время ставляет широкая одежда​

Вы тоже заметили изменения фигуры?​

Как утверждают источники SUPER, ребенок должен родиться в конце мая этого года, а Лобода решила рожать в Лос-Анджелесе, куда певица вскоре отправится.

Допис, поширений Super (@super.ru) 4 Бер 2018 р. о 9:14 PST

Пресс-служба Светланы слухи о беременности не комментирует.

Светлана Лобода уже имеет 6-летнюю дочь Еву, а Тиль Линдеман трижды был женат и имеет двух взрослых дочерей.