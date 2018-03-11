Лобода официально подтвердила в Кремле свою беременность: фото
Украинская певица Светлана Лобода, которая постоянно гастролирует в России, официально подтвердила, что она беременна. Поэтому из-за этого берет отпуск, за время которого планирует записать новый альбом.
Об этом Лобода заявила во время вручения одной из премии в Кремле. В стране-агрессоре Лободу признали "певицей года".
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Светлана Лобода и ее круглый живот
Напомним, ранее СМИ сообщали, что отцом будущего ребенка Светланы Лободы может быть лидер Rammstein Тиль Линдеман.
Источник: 24 Канал
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