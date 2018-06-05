Лобода опубликовала откровенный тизер клипа, в котором танцует с беременным животом

Украинская певица Светлана Лобода, которая часто гастролирует в России, опубликовала первый тизер нового видеоклипа на песню "SuperSTAR". Не все пользователи оценили старания певицы, поскольку там она танцует с большим округлым животом в слишком откровенных позициях.

В новом видеоролике артистка вместе с танцевальным балетом выполняет на песке ритмичные движения, которые иногда кажутся слишком эротическими. Однако особое внимание пользователей привлек большой округлый живот Лободы, такого размера он был, когда Светлана находилась на 9 месяце беременности. Что интересно, танцовщицы позади нее тоже имеют беременные животики.

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Некоторые пользователи отметили такое необычное исполнение песни во время ожидания ребенка: "Так зажигать с таким животом может только LOBODA", "Ваууу... Хоть и беременная, но все равно не останавливается", "Вот это я понимаю декрет удался! Только вышла и сразу бомба", "Ну, теперь понятно, почему место в транспорте не уступают беременным".



Кадр из видеоклипа "SuperSTAR"

Однако многие подписчики отметили, что это "слишком вульгарно" для будущей матери: "Мне просто неприятно смотреть на это, вульгарно и некрасиво", "Бедный ребенок. На что только не идут ради славы", "Моя психика пострадала", "Фу, так ужасно с таким животом и так дергаться, мне нравится Лобода, но это фу" и другие комментарии пишут пользователи под видео.

Светлана Лобода "SuperSTAR": смотреть первый тизер клипа онлайн

Премьера видеоклипа "SuperSTAR" запланирована на 8 июня 2018 года.

Напомним, что певица Светлана Лобода недавно во второй раз стала мамой. По информации СМИ, роды состоялись 24 мая. Однако артистка до сих пор не прокомментировала ни эти данные, ни имя новорожденной девочки. Также Светлана Лобода пока держит в секрете имя отца ребенка, что вызывает немало слухов в прессе.