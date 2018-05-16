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Лобода прокомментировала слухи о том, что родила второго ребенка

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Светлана Лобода опровергла слухи о том, что во второй раз стала мамой
Светлана Лобода опровергла слухи о том, что во второй раз стала мамой / Фото из свободных источников

Украинская певица Светлана Лобода, которая находится на последних месяцах беременности, опровергла слухи о том, что родила второго ребенка.

Так, певица опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует беременной.

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Кроме того, 35-летняя артистка отметила, что поздравлять ее с рождением ребенка пока рано.

Слухи про меня пока слишком преувеличены,
– написала Лобода.

 

слухи обо мне пока слишком преувеличены️

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial)

Заметим, поклонники исполнительницы были уверены, что она уже несколько дней назад во второй раз стала мамой, однако тщательно скрывает этот факт.

Такие предположения были вызваны фотографиями, которые Лобода недавно выложила на своей странице в сети. В частности, фанаты певицы предположили, что она родила после того, как артистка выложила в сети фото, на которых не заметен беременный животик артистки.

 

Доброе утродавно не получала столько кислорода в кровь

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода объявила о своей беременности во время вручения наград в Москве. Сразу после этого звезда со своей дочерью Евангелиной отправилась в США, где планирует рожать второго ребенка.

В СМИ предполагают, что отцом ребенка может быть лидер Rammstein Тиль Линдеманн. Об их отношениях журналисты писали еще в июле 2017 года. Тогда Светлана Лобода и Тиль Линдеман провели время вместе на фестивале в Баку. Музыкант целовал и обнимал украинку, что и стало поводом для дальнейших слухов.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Светлана Лобода
Источник: 24 Канал
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