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Светлана Лобода родила дочку

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Светлана Лобода родила второго ребенка
Светлана Лобода родила второго ребенка / Фото из Instagram

Украинская певица Светлана Лобода родила дочку 24 мая в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, США. Это уже второй ребенок певицы, в апреле 2011 года она родила первенца – дочь Евангелину.

35-летняя Светлана Лобода рассекретила свою беременность не сразу, об этом стало известно только в марте 2018 года. По словам инсайдеров близких к семье певицы, вес ребенка составляет 3 кг, рост – 48 см. "Мама и малыш чувствуют себя прекрасно", – говорится в сообщении на официальной странице в Facebook Светланы Лободы.

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Рожать певица решила в клинике Cedars-Sinai Medical Center – здесь в свое время появились на свет дети Ким Кардашян, Мадонны, Бритни Спирс, Кэти Топурии и другие знаменитости. До седьмого месяца беременности певица активно работала – Лобода в рамках тура уже во время беременности дала концерты в около 70 городах. Но после этого артистка не пошла в декретный отпуск. Лобода полетела в США в Лос-Анджелес, где до родов работала над новым альбомом.

"Я до седьмого месяца работала без выходных. Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос-Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идет подготовка к грандиозным концертам этой осенью – так что планы большие. Ничего не изменится, когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время, и силы. Я буду идти дальше ", – отметила певица в интервью для российского Cosmopolitan.

В Лос-Анджелесе Светлана Лобода арендовала роскошную виллу, стоимость которой составляет около 13 тысяч долларов в неделю, по информации российских СМИ. Вместе с певицей в США полетела ее дочь Ева от бывшего мужа – хореографа Андрея Царя. 9 апреля девочке исполнилось семь лет.

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После серии снимков в день рождения дочери – начали распространяться слухи, что Лобода тайно обручилась с отцом своего второго ребенка. Так как на фото можно заметить обручальное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце правой руки певицы.

Имя отца второго ребенка Лобода тщательно скрывает, даже ее родители этого не знают. Однако российские СМИ утверждают, что отцом ребенка является солист немецкой группы Rammstein, 55-летний Тиль Линдеманн (Till Lindemann).

 

Теги: Музыка LifeStyle Новости США Звездные мамы Светлана Лобода
Источник: 24 Канал
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