Лобода с маленькой дочкой снялась для российского журнала: фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая строит карьеру в России, впервые снялась с младшей дочерью Тильдой для глянца.

Лобода украсила обложку и дала интервью российскому мужскому изданию GQ.

Читайте также: Беременность Лободы была незапланированной, – продюсер

Светлана Лобода с дочкой для GQ

Певица не показала лицо 2-месячной дочери, однако засветила стройные ноги и подтянутую фигуру.

Лобода посветила стройными ногами и глубоким декольте

Рождение Тильды активно обсуждали в СМИ, ведь до сих пор неизвестно, кто является отцом девочки. По некоторой информации – это солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Лобода познакомилась год назад в Баку.

Лобода также воспитывает старшую дочь, семилетнюю Евангелину, отцом которой является танцор и хореограф Андрей Царь.