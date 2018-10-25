Лобода выложила фото из больницы и рассказала об операции

Украинская певица Светлана Лобода, которую госпитализировали в Москве, рассказала, почему ей срочно сделали операцию.

Как ранее сообщалось, Светлане Лободе стало плохо во время репетиции в Москве, и ее забрала скорая. Певицу срочно прооперировали.

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По словам 36-летней Лободы, маленький камешек в почке изменил все ее планы, к которым они с командой готовились полгода.

"Маленький камешек стал краеугольным. Мне нужна была срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера (24 октября) меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я – фаталист, а значит все так как должно быть", – написала она в Instagram и добавила фото из больницы.