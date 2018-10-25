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      Лобода выложила фото из больницы и рассказала об операции

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      Светлана Лобода попала в больницу
      Светлана Лобода попала в больницу / Фото из Іnstagram

      Украинская певица Светлана Лобода, которую госпитализировали в Москве, рассказала, почему ей срочно сделали операцию.

      Как ранее сообщалось, Светлане Лободе стало плохо во время репетиции в Москве, и ее забрала скорая. Певицу срочно прооперировали.

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      По словам 36-летней Лободы, маленький камешек в почке изменил все ее планы, к которым они с командой готовились полгода.

      "Маленький камешек стал краеугольным. Мне нужна была срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера (24 октября) меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я – фаталист, а значит все так как должно быть", – написала она в Instagram и добавила фото из больницы.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне - всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь - непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я - фаталист, а значит все так как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю: мы еще споем! Наши партнеры, с большим трудом, нашли новые даты встречи: концерт запланированный к проведению 25 октября, переносится на 17 января 2019г. концерт запланированный к проведению 26 октября, переносится на 18 января 2019г. концерт, запланированный к проведению 28 октября, переносится на 20 января 2019г. если вы не сможете посетить наши концерты в январе, вы имеете возможность сдать билет. Все приобретенные билеты действительны на новые даты без обмена. Берегите себя и своих близких! Я обещаю скоро выйти на связь и поговорить с вами лично!

      Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Светлана Лобода Российские гастролеры
      Источник: 24 Канал
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