26 квітня в івент-просторі PMHUB пройшла пресконференція перед майбутнім боєм Артема Лобова і Дениса Берінчика. Ірландський боєць та український боксер проведуть поєдинок на голих кулаках у рамках одного з івентів української ліги кулачних боїв Mahatch FC. Бійці обмінялися подарунками і відповіли на головні питання.

Денис Беринчик, професіональний боксер і діючий чемпіон WBO International, в останньому бою кинув виклик ірландському ексбійцю UFC і Bare Knuckle FC Артему Лобову. Після переговорів і підписання контракту призначили дату бою – 19 червня.

Як заявив в ході пресконференції Андрій Лімонтов, співзасновник Mahatch FC, бій Лобова і Беринчика пройде в рамках регулярного івенту, але плануються відвідини глядачів і продаж квитків. Ситуація буде залежати від карантинних обмежень.

Сучасна промоутерська індустрія не обходиться без треш току, провокацій і гучних заяв. Ця конференція не стала винятком і бійці обмінялися нестандартними провокаційними подарунками. Денис Беринчик подарував ірландському бійцеві 2 ляща, пригадавши йому конфліктну ситуацію з командою російського ексбійця UFC Хабіба Нурмагомедова. Артем Лобов, у свою чергу, так само вирішив не залишив противника без презенту, передавши боксеру футболку великого розміру з принтом виступу Дениса на телешоу "Танці з зірками". "Вона буде тобі як плаття", – пожартував Лобов.

В ході пресконференції бійці відповіли на всі питання журналістів, гостей і членів команд своїх супротивників. Не обійшлося без провокацій і гострих висловлювань. Головною темою обговорення стали переваги кожного з бійців у цьому протистоянні.

Одним з вагомих аргументів на користь Артема Лобова стало те, що він на голих кулаках переміг дворазового чемпіона світу Пола Маліньяджі. Як висловився сам ірландський боєць, перед першим боєм в кулачному спорті, він вибрав неправильний підхід у підготовці – боксерський. Провівши перший поєдинок, стало зрозуміло, що рішення помилкове – бої на голих кулаках відрізняються і мають свої особливості. Тому сам боєць вважає, що досвіду Берінчика в аматорському спорті і навіть досягнень на Олімпійських іграх не вистачить для того, щоб виграти Лобова.

Денис Беринчик у відповідь був небагатослівний і акцентував на тому, що все покаже бій і переможця виявлять в "мішкогоні". За нього висловилися представники його команди, нагадавши, що у Дениса є величезний досвід виступів і в кікбоксингу, і на вулиці.

Підсумували пресконференцію черговий дуеллю поглядів. Бійці потиснули руки і публічно пообіцяли, що бій точно буде яскравим і принциповим, здаватися ніхто не має наміру. У свою чергу, Андрій Лімонтов заінтригував журналістів і майбутніх глядачів.

Ми будемо проводити подібні бої систематично. Але також один із пріоритетів – вирощування своїх бійців і своїх чемпіонів. Зараз ми розвиваємося на території України, залучаючи аудиторію сусідніх країн. Нам цікаві Білорусь, Казахстан та аудиторія інших сусідніх країн. У найближчих планах – командні бій з представниками однієї з цих країн.