Для его освобождения привлекли бригаду спасателей. После этого всех 4 человек доставили в больницу.

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Авария вблизи Днепра: детали

  • ДТП произошло в 22: 37 на трассе Днепр – Кобеляки – Решетиловка возле поселка городского типа Царичанка.
  • Лоб в лоб столкнулись два авто.
  • Машиной Mercedes-Benz управлял 61-летний водитель.
  • В Geely CK ехала семья из 3 человек: супруги и их 18-летняя дочь.

ДТП Царичанка лобове зіткнення 4 людей госпіталізували
Одно из искореженных авто / Фото ГСЧС

  • Их всех доставили в Царичанскую районную больницу.
  • 37-летнего водителя Geely CK, потерявшего сознание от удара, госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
  • В полиции устанавливают детали обстоятельств ДТП.