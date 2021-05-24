Лобовое столкновение под Днепром: машины разбило вдребезги, 4 человека в больнице – фото

ДТП в Царичанском районе возле Днепра произошло вечером 23 мая. Столкнулись фургон Mercedes-Benz и легковушка Geely CK. От удара автомобили смяло: водитель последнего потерял сознание, а его тело зажало в корпусе машины.
Для его освобождения привлекли бригаду спасателей. После этого всех 4 человек доставили в больницу.
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Авария вблизи Днепра: детали
- ДТП произошло в 22: 37 на трассе Днепр – Кобеляки – Решетиловка возле поселка городского типа Царичанка.
- Лоб в лоб столкнулись два авто.
- Машиной Mercedes-Benz управлял 61-летний водитель.
- В Geely CK ехала семья из 3 человек: супруги и их 18-летняя дочь.
Одно из искореженных авто / Фото ГСЧС
- Их всех доставили в Царичанскую районную больницу.
- 37-летнего водителя Geely CK, потерявшего сознание от удара, госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
- В полиции устанавливают детали обстоятельств ДТП.