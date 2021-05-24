Лобовое столкновение под Днепром: машины разбило вдребезги, 4 человека в больнице – фото

24 мая 2021 , 10:39
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ГСЧС

ДТП в Царичанском районе возле Днепра произошло вечером 23 мая. Столкнулись фургон Mercedes-Benz и легковушка Geely CK. От удара автомобили смяло: водитель последнего потерял сознание, а его тело зажало в корпусе машины.

Для его освобождения привлекли бригаду спасателей. После этого всех 4 человек доставили в больницу.

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Авария вблизи Днепра: детали

  • ДТП произошло в 22: 37 на трассе Днепр – Кобеляки – Решетиловка возле поселка городского типа Царичанка.
  • Лоб в лоб столкнулись два авто.
  • Машиной Mercedes-Benz управлял 61-летний водитель.
  • В Geely CK ехала семья из 3 человек: супруги и их 18-летняя дочь.


Одно из искореженных авто / Фото ГСЧС

  • Их всех доставили в Царичанскую районную больницу.
  • 37-летнего водителя Geely CK, потерявшего сознание от удара, госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
  • В полиции устанавливают детали обстоятельств ДТП.
Обратите внимание! Ночью 24 мая в Киеве произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки Ford Fiesta на пешеходном переходе сбил женщину. От полученного удара она погибла на месте. Водитель признал, что был пьян.
Автор: Вікторія Андрєєва