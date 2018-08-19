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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Лобовое столкновение под Киевом: 4 погибших, 3 пострадавших в тяжелом состоянии

131 Читати новину українською
Смертельное ДТП на Новоирпенской трассе под Киевом вечером 19 августа
Смертельное ДТП на Новоирпенской трассе под Киевом вечером 19 августа / dtp.kiev.ua

Вечером 19 августа ужасное смертельное ДТП произошло на Новоирпенской трассе под Киевом.

В лобовом столкновении столкнулись два автомобиля: внедорожник Suzuki и Ситроен.

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Как информируют "Вартови.Эспрессо", водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën.

Удар был настолько мощным, что обломки автомобилей разлетелись на десятки метров, а чтобы извлечь тела погибших пришлось вызывать спасателей.

Водителя Citroën пытались спасти очевидцы аварии, которые остановились, увидев ДТП, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Как следствие – в этой аварии погибло четверо людей, еще троих пострадавших в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

Внимание! Фото и видео 18+

 

Теги: Жертвы Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины
Источник: 24 Канал
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