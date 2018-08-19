Лобовое столкновение под Киевом: 4 погибших, 3 пострадавших в тяжелом состоянии
Вечером 19 августа ужасное смертельное ДТП произошло на Новоирпенской трассе под Киевом.
В лобовом столкновении столкнулись два автомобиля: внедорожник Suzuki и Ситроен.
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Как информируют "Вартови.Эспрессо", водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën.
Удар был настолько мощным, что обломки автомобилей разлетелись на десятки метров, а чтобы извлечь тела погибших пришлось вызывать спасателей.
Водителя Citroën пытались спасти очевидцы аварии, которые остановились, увидев ДТП, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Как следствие – в этой аварии погибло четверо людей, еще троих пострадавших в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.
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