Пустую лодку обнаружили около 6 утра 20 августа. В сети опубликовали видео с места происшествия.

К теме На Херсонщине мужчину с ребенком унесло в море: тело мальчика нашли, отца ищут

Удочка и просроченный пропуск

Спасатели поста "Монастырский", осматривая территорию водоема, увидели лодку. Когда мужчины подошли ближе, то увидели что она пустая. Внутри нашли удочку, ночной фонарь и просроченный пропуск для рыбалки.

На карточке была фотография и год рождения пропавшего – 1949. Также с пропуска спасатели узнали, что мужчина одессит. Поскольку он был просрочен, то пропавший незаконно пошел на рыбалку ночью.

Спасатели организовали поиск в водоеме и на суше. Так продолжалось несколько часов, но, к сожалению, результатов не было. Работники Муниципальной стражи вытащили лодку и доставили ее на базу.

В Одессе спасатели нашли пустую лодку: смотрите видео Муниципальной стражи Одесской области

Нашли мертвым

В 11:00 спасателей сообщили, что в районе санатория "Магнолия" на закрытой территории нашли мертвого мужчину в воде. Впоследствии его вытащили на берег и осмотрели. Спасатели заметили, что погибший похож на мужчину с пропуска. На теле рыбаки не обнаружили значительных ран. Обстоятельства гибели выясняет полиция. Продолжаются следственные действия.

Обратите внимание В Черкасской области утонули супруги, которые хотели на спор переплыть реку

Текст публикации Муниципальной стражи Одесской области:

Сегодня утром в 06.10 при осмотре акватории, спасателем поста "Монастырский" было обнаружено пустую лодку без людей. На место было отправлено муниципальный спасательный патруль и водолазов.

При первичном осмотре установлено, что лодка на якоре, в лодке удочки для рыбалки и работает ночной фонарь. На лодке был найден просроченный пропуск "на воду" на имя одессита 1949 р.р. Все это свидетельствует о несанкционированном выходе в ночное время на рыбалку.

Спасательной службой Одессы было немедленно организованы поиски людей как на суше, так и в месте нахождения лодки под водой. К сожалению поиски результатов не дали... Лодку отбуксировали на муниципальную спасательную базу и связались с участковым и полицией.

Позже в 11.00 пришло сообщение, что в районе санатория "Магнолия" на закрытой территории справа от "Бухты укрытия" обнаружено тело мужчины без признаков жизни. После извлечения тела из воды и визуального осмотра установлено сходство погибшего с фото на пропуске, который нашли ранее в лодке.

Сейчас делом занимается следственно-оперативная группа, видимых повреждений на теле не обнаружено, обстоятельства и причины гибели на воде устанавливаются.