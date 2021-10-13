Инцидент произошел около двух часов ночи 12 октября. Об этом в комментарии 24 каналу рассказала пресс-секретарь морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк.

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У лодки вышел из строя двигатель

Она отметила, что информацию об опасной ситуации получил пост технического наблюдения острова Змеиный. Плавсредство находилось в нескольких километрах от острова.

Они (экипаж лодки – 24 канал) обратились за помощью, потому что погода ухудшилась и они явно понимали опасность своего пребывания в открытом море. В том районе обычно ветры и течения могут отнести на значительное расстояние от берега,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Экипаж починил неисправность самостоятельно

Катера и корабли береговой охраны находились неподалеку, поэтому сразу начали поисково-спасательную операцию. Однако через несколько часов капитан уже сообщил, что двигатель починили, поэтому лодка самостоятельно может добраться до берега.

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В Измаиле в порту горел буксир

Отметим, что 5 октября в Измаиле в порту загорелся буксир. Судно находилось на ремонте. Тушить пламя отправились около 20 спасателей. Сразу информации, что стало причиной возгорания, не сообщили.