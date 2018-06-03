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Лодка "Крым" с детьми попала в смертельное ДТП на воде на Херсонщине

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На Херсонщине на воде столкнулись две моторные лодки
На Херсонщине на воде столкнулись две моторные лодки / ГУ НП

Накануне в Бериславском районе Херсонской области в акватории Днепра столкнулись две моторные лодки, в одной из которых, в частности, находились дети. В результате как минимум один человек погиб и один 8-летний парень попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как сообщает главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, в лодке "Крым", в которую врезалась другая, в общем находились шесть человек, трое из которых дети.

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"Лодка УНО 2420, которой управлял Тищенко Сергей Сергеевич 1982 года рождения, ударила лодку "Крым" на большой скорости и скрылась с места происшествия. Потерпевших в Каховку в яхт-клуб "Максимарин" доставили люди, которые отдыхали неподалеку", – говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что в итоге один человек погиб – это Руслан Лазуньов, который родился в 1977 году и является сыном владельца лодки "Крым".

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Результат смертельного столкновения моторных лодок на Херсонщине

Также спасатели обнародовали имена и данные всех потерпевших:

— Лазуньов Валерий Степанович, 1955 год рождения, владелец лодки "Крым";

— Лопаткин Дэвид Вадимович, 2010 год рождения, сейчас находится в реанимации;

— Лопаткин Михаил Вадимович, 2013 год, находится дома;

— Лопаткина Оксана Николаевна, 1982 год рождения, мать вышеуказанных детей, в настоящее время находится в больнице возле сына;

— Вербицкая Кира Витальевна, 2007 год рождения, находится дома.

По информации полиции, предполагаемый виновник ДТП на воде является жителем города Таврийск, его уже задержали и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, правоохранители отметили, что 41-летний пассажир "Крыма" от полученных травм скончался по дороге в больницу.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о нарушении действующих на транспорте правил.

Напомним, недавно на Киевском водохранилище лодка "Казанка-5м", плывя в сторону плавбазы "Нептун", столкнулась с бакеном 49, в результате чего получила пробоину и утонла. Двум пассажирам лодки удалось доплыть до ближайшего острова, судьба третьего была неизвестной.

Теги: Новости Украины Дети ГСЧС Полиция Новости Херсона Несовершеннолетние Водный транспорт Жертвы
Источник: 24 Канал
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