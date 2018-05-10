"Льодограй": громкий успех Богуславских фигуристов

5 мая 2018 года состоялся второй открытый турнир г. Богуслав по фигурному катанию на коньках.

Действо состоялось на территории Универсального учебно-тренировочного центра "Льодограй", что является социальным проектом лотерейного оператора "М.С.Л.".

Организатором соревнований выступил УНТЦ "Льодограй" при поддержке спонсора ТМ "Добра Ферма". Участие в турнире приняли 135 юных спортсменов со всей Украины, которые представляли такие города как: Богуслав, Киев, Николаев, Кривой Рог, Харьков, Херсон и Белая Церковь.

Честь города Богуслав на соревнованиях защищали 30 спортсменов, которые продемонстрировали впечатляющие результаты, ведь 25 из них заняли призовые места и завоевали медали, сертификаты и полезные призы от спонсора. Так, 11 богуславчан заняли первые места, 9 – вторые ступени и 5 из них завоевали "бронзу". Среди призеров:

1. Ярослав Гриб – 1 место в категории Boys Beginners Elements (2010)

2. Артур Ангелов – 1 место в категории Boys Beginners Elements (2012)

3. Надежда Момотенко – 1 место в категории Girls Beginners (2008-2009)

4. Антон Иващенко – 1 место в категории Boys Beginners (2010)

5. София Семесько – 1 место в категории Girls Beginners (2010)

6. Маргарита Хоменко – 1 место в категории Girls Beginners (2011)

7. София Слипченко – 1 место в категории Girls Intermediate (2011)

8. Станислав Попович – 1 место в категории Boys Intermediate (2011)

9. Дария Морозенко – 1 место в категории Girls Intermediate (2012-2013)

10. Юлиана Вильгань – 1 место в категории Ladies B (2007-2008)

11. Милана Сира – 1 место в категории Ladies B (2009-2010)

12. Анастасия Коваленко – 2 место в категории Girls Beginners Elements (2012-2013)

13. Яна Гриб – 2 место в категории Girls Beginners (2008-2009)

14. Владислав Владимиров – 2 место в категории Boys Beginners (2010)

15. Анжелика Ковалева – 2 место в категории Girls Beginners (2010)

16. Ксения Поночовна – 2 место в категории Girls Beginners (2011)

17. Артем Лесной – 2 место в категории Boys Beginners (2011-2012)

18. Анна Бескровная – 2 место в категории Girls Beginners (2012-2013)

19. Маргарита Винниченко – 2 место в категории Girls Bronze (2006-2007)

20. Анна Запорожская – 2 место в категории Ladies B (2007-2008)

21. Дария Гаврюшенко – 3 место в категории Girls Beginners (2008-2009)

22. Соломия Федоренко – 3 место в категории Girls Beginners (2010)

23. Юлия Коваленко – 3 место в категории Girls Beginners (2011)

24. София Бескровная – 3 место в категории Girls Intermediate (2008)

25. Татьяна Стрелецкая – 3 место в категории Girls Bronze (2006-2007)

Впервые соревнования по фигурному катанию, организованные УНТЦ "Льодограй", состоялись в апреле 2017 года и боролись в них за призовые места 14 спортсменов. В этом году в Богуслав прибыло уже 135 юных фигуристов.

Достижения руководства и коллектива учебного центра "Льодограй" по популяризации хоккея, фигурного катания и здорового образа жизни среди молодежи признают, в частности, в Национальном Олимпийском комитете Украины. Так, директор УНТЦ "Льодограй" Игорь Штефан, главный тренер школы фигурного катания Елена Амосова и тренеры по фигурному катанию Андрей Савченко и Александр Амосов в 2017 году вошли в состав НОК Киевской области.

НОК также внимательно следит за достижениями подопечных богуславского ледового дворца. Так, Милану Сиру, воспитанницу "Льодограй" и чемпионку Киевской области по фигурному катанию на коньках, было отмечено, как "Олимпийскую Надежду Киевщины" в конце прошлого года. Награду фигуристке лично вручали председатель Киевской областной государственной администрации вместе с президентом Национального Олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.

Универсальный учебно-тренировочный центр "Льодограй" был построен в 2014 году на средства оператора государственных лотерей "М.С.Л.", который взял на себя обязательства финансово поддерживать комплекс на протяжении 10 лет. Общий объем инвестиций составил почти 3000000 долларов США.

Начиная с 2014 года, призерами региональных, национальных и международных соревнований стали более 130 воспитанников УНТЦ "Льодограй".