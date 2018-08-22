11:00
22 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 14°C
  • четверг
    24°C 11°C
  • пятница
    28°C 11°C
  • суббота
    29°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского
Вєсті Кремля
21:21, 21 августа
Вести.UA. Поплавский подался в доктора. Медиаимперия Медведчука
Вєсті.UA
21:03, 21 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Logitech представила интересную мышку с уникальным вертикальным дизайном

104 Читати новину українською
Мышка Logitech MX Vertical с оригинальным дизайном
Мышка Logitech MX Vertical с оригинальным дизайном / itc.ua

Компания Logitech представила новую мышку Logitech MX Vertical с очень оригинальным дизайном. Именно такая необычная форма манипулятора, как уверяют разработчики, обеспечит максимальный комфорт для пользователя.

Об этом сообщает itc.ua.

Более того, новый дизайн мышки позволяет избежать усталости при длительной работе.

Читайте также: 5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят

MX Vertical уже прошла тестирование и ее дизайн одобрили специалисты по эргономике.

Оригинальная мышка имеет конструкцию с вертикальным углом 57 градусов, что обеспечивает естественное положение кисти (как при рукопожатии), так это на 10% уменьшит напряжение предплечья, давление запястья и мышечную активность, по сравнению со стандартной мышью.

Logitech MX Vertical

Также мышкой удобнее пользоваться

Интересно, что пользоваться этой мышью можно обеими руками. Logitech MX Vertical получила датчик с разрешением 4000 точек на дюйм, который в 4 раза сокращает число движений руки для выполнения нужного действия. Встроенная батарея способна работать без подзарядки до четырех месяцев.

Logitech MX Vertical уменьшает нагрузку на руки

Logitech MX Vertical поступит в продажу в сентябре по цене 99,99 долларов (2700 гривен) в США.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

 
Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода
 2 апреля , 14:02
Xiaomi Mi Band 3 официально поступил в продажу в Украине: цена приятно удивляет
 12 августа , 11:25
Xiaomi объявила дату презентации смартфона Redmi 6 Pro и планшета Mi Pad 4
 20 июня , 11:02
Xiaomi объявила о подорожании продукции, однако оно коснется не всех
 30 апреля , 19:09
Компания Qualcomm выпустит линейку процессоров для Bluetooth-наушников
 2 июля , 18:07
Acer создаст отдельную компанию по производству геймерских аксессуаров
 10 августа , 20:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук