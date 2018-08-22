Logitech представила интересную мышку с уникальным вертикальным дизайном

Компания Logitech представила новую мышку Logitech MX Vertical с очень оригинальным дизайном. Именно такая необычная форма манипулятора, как уверяют разработчики, обеспечит максимальный комфорт для пользователя.

Об этом сообщает itc.ua.

Более того, новый дизайн мышки позволяет избежать усталости при длительной работе.

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MX Vertical уже прошла тестирование и ее дизайн одобрили специалисты по эргономике.

Оригинальная мышка имеет конструкцию с вертикальным углом 57 градусов, что обеспечивает естественное положение кисти (как при рукопожатии), так это на 10% уменьшит напряжение предплечья, давление запястья и мышечную активность, по сравнению со стандартной мышью.

Также мышкой удобнее пользоваться

Интересно, что пользоваться этой мышью можно обеими руками. Logitech MX Vertical получила датчик с разрешением 4000 точек на дюйм, который в 4 раза сокращает число движений руки для выполнения нужного действия. Встроенная батарея способна работать без подзарядки до четырех месяцев.

Logitech MX Vertical уменьшает нагрузку на руки

Logitech MX Vertical поступит в продажу в сентябре по цене 99,99 долларов (2700 гривен) в США.

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