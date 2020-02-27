Лояльные к Кремлю российские звезды и выступления в Украине – почему это гибридная война

Российские артисты, несмотря на войну, продолжают приезжать выступать в Украине. Им и в дальнейшем хочется собирать полные залы в Киеве, Одессе и Харькове. При том, что эти же гастролеры не гнушались ранее выступать в аннексированном Россией Крыму.

Почему российские звезды не оставляют попыток приехать в Украину и всех ли нарушителей отслеживает СБУ и пограничники – читайте в материале 24 канала.

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Скольким звездам РФ закрыт въезд в Украину

Более 4 тысячам человек закрыт въезд в Украину. Валерий Сюткин, Александр Серов – российские артисты, чьи концерты недавно отменили. На Аллее Небесной Сотни – в октябрьском дворце – 11 февраля должны были выступать с "блатными" песнями российские "Воровайки". Но о приезде "гоп-стоп"-певичек узнали в СБУ.



Александр Серов и ​Валерий Сюткин



Про выступление "Вороваек" узнала СБУ и запретила въезд

Работают активисты, пограничники и СБУ

► Активисты также останавливают "нашествие" россиян: мониторят афиши, проверяют соцсети – нет ли в творчестве украинофобии, не выступали ли в оккупированном Крыму. Таким образом они добились запрета въезда уже десяти россиянам.

"Из последних – это Михаил Полицеймако. Он выступал в оккупированном Крыму. Обычно пишут, что информацию приняли к сведению, и если человек будет пытаться въехать на территорию Украины, ему это запретят", – рассказывает активистка Милла Денчик.

► В ГПСУ призывают украинцев сообщать о нарушителях. Потому что мониторить все иногда просто не успевают.

Среди звезд РФ, которым въезд запрещен – певица Юлия Чичерина, которая поддерживает политикам Кремля.

"Увидели пост в соцсети, якобы она находится в аэропорту "Борисполь". Такой человек на линии паспортного контроля точно не появлялся. Соответственно, в Украину она не попала", – отметил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.



Чичерина известна своей поддержкой позиции Кремля

► Экс-деректор дворца "Украина" говорит: тщательно проверяли всех желающих выступить на главной сцене страны.

"Выстроили систему сотрудничества с СБУ, с ГПСУ, комитетом статистики и миграции. Отслеживали. Тогда Минкульт опубликовал списки персон нон-грата", – сказал экс-деректор Национального дворца "Украина" Роман Недзельский.

Список персон нон-грата смотрите здесь.

Как относятся украинцы к российским музыкантов, которые поддерживают политику РФ

Но нужена ли украинцам защита от российской попсы и блатняка? Мысли – разные. Вот некоторые ответы:

Это же творчество. При чем тут политика?

Мы воюем с Россией, покупаем билеты и даем им заработать – а наши ребята умирают.

Российские звезды пусть выступают в России.

Почему лояльные к Кремлю российские звезды – часть гибридной войны

Эксперты напоминают: выступления лояльных к Кремлю знаменитостей – составная гибридной войны.

В России переведено в состояние оружия все – в том числе и культура. Российская популярная культура – часть мягкой силы,

– подчеркнул медиаэксперт Алексей Ковжун.

Эксперт говорит: российские артисты и в дальнейшем будут рваться в нашу страну. Ведь до сих пор воспринимают Украину и как часть империи, и как огромный кошелек, откуда без особого напряжения можно получать немалые деньги.