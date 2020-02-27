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      Лояльные к Кремлю российские звезды и выступления в Украине – почему это гибридная война

      - Читати новину українською

      Российские артисты, несмотря на войну, продолжают приезжать выступать в Украине. Им и в дальнейшем хочется собирать полные залы в Киеве, Одессе и Харькове. При том, что эти же гастролеры не гнушались ранее выступать в аннексированном Россией Крыму.

      Почему российские звезды не оставляют попыток приехать в Украину и всех ли нарушителей отслеживает СБУ и пограничники – читайте в материале 24 канала.

      К теме: СБУ запретила въезд российской группе "Воровайки": что известно

      Скольким звездам РФ закрыт въезд в Украину

      Более 4 тысячам человек закрыт въезд в Украину. Валерий Сюткин, Александр Серов – российские артисты, чьи концерты недавно отменили. На Аллее Небесной Сотни – в октябрьском дворце – 11 февраля должны были выступать с "блатными" песнями российские "Воровайки". Но о приезде "гоп-стоп"-певичек узнали в СБУ.

      серов сюткин
      Александр Серов и ​Валерий Сюткин

      воровайкі
      Про выступление "Вороваек" узнала СБУ и запретила въезд

      Работают активисты, пограничники и СБУ

      Активисты также останавливают "нашествие" россиян: мониторят афиши, проверяют соцсети – нет ли в творчестве украинофобии, не выступали ли в оккупированном Крыму. Таким образом они добились запрета въезда уже десяти россиянам.

      "Из последних – это Михаил Полицеймако. Он выступал в оккупированном Крыму. Обычно пишут, что информацию приняли к сведению, и если человек будет пытаться въехать на территорию Украины, ему это запретят", – рассказывает активистка Милла Денчик.

      ► В ГПСУ призывают украинцев сообщать о нарушителях. Потому что мониторить все иногда просто не успевают.

      Среди звезд РФ, которым въезд запрещен – певица Юлия Чичерина, которая поддерживает политикам Кремля.

      "Увидели пост в соцсети, якобы она находится в аэропорту "Борисполь". Такой человек на линии паспортного контроля точно не появлялся. Соответственно, в Украину она не попала", – отметил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

      чичеріна
      Чичерина известна своей поддержкой позиции Кремля

      ► Экс-деректор дворца "Украина" говорит: тщательно проверяли всех желающих выступить на главной сцене страны.

      "Выстроили систему сотрудничества с СБУ, с ГПСУ, комитетом статистики и миграции. Отслеживали. Тогда Минкульт опубликовал списки персон нон-грата", – сказал экс-деректор Национального дворца "Украина" Роман Недзельский.

      Список персон нон-грата смотрите здесь.

      Как относятся украинцы к российским музыкантов, которые поддерживают политику РФ

      Но нужена ли украинцам защита от российской попсы и блатняка? Мысли – разные. Вот некоторые ответы:

      • Это же творчество. При чем тут политика?
      • Мы воюем с Россией, покупаем билеты и даем им заработать – а наши ребята умирают.
      • Российские звезды пусть выступают в России.

      Почему лояльные к Кремлю российские звезды – часть гибридной войны

      Эксперты напоминают: выступления лояльных к Кремлю знаменитостей – составная гибридной войны.

      В России переведено в состояние оружия все – в том числе и культура. Российская популярная культура – часть мягкой силы,
      – подчеркнул медиаэксперт Алексей Ковжун.

      Эксперт говорит: российские артисты и в дальнейшем будут рваться в нашу страну. Ведь до сих пор воспринимают Украину и как часть империи, и как огромный кошелек, откуда без особого напряжения можно получать немалые деньги.

      Усик – Чисора: дата и место боя
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      Автор: Анастасия Федченко
      Теги: Министерство культуры, молодежи и спорта Госпогранслужба СБУ Новости культуры Музыка Украина – Россия Новости Украины
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